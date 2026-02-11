O maior encontro do samba: Zeca, Alcione e Aragão abrem venda de ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A venda de ingressos para a turnê “O maior encontro do samba” começa ao meio-dia desta quarta-feira (11/2), exclusivamente pelo site da Eventim. O projeto histórico reúne pela primeira vez no mesmo palco três ícones da música brasileira: Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. A série de shows passará por sete estádios do país ao longo de 2026.

A estreia está marcada para 6 de junho no Maracanã, no Rio de Janeiro. A turnê segue depois para São Paulo (Allianz Parque), Brasília (Arena BRB Mané Garrincha), Curitiba (Arena da Baixada), Porto Alegre (Beira-Rio), Belo Horizonte (Mineirão) e termina em 19 de dezembro em Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova). Confira detalhes de venda de ingressos mais abaixo.

Juntos, os três artistas somam mais de 150 anos de carreira e um repertório que se tornou trilha sonora do Brasil. A proposta do espetáculo é celebrar a amizade e a parceria musical de longa data, com os três dividindo os vocais em canções que marcaram suas trajetórias e clássicos do gênero.

O clima de festa e intimidade é o fio condutor da turnê. "Se fosse sozinho, eu não faria", comentou Zeca Pagodinho sobre o projeto. Alcione, a eterna Marrom, complementou: "Encontrar essa galera aqui é festa. Vai ser um show que vai dar prazer". Jorge Aragão, o poeta do samba, também celebrou a união: "Se pudesse, mais do que cantar, ficaria mais admirando os dois".

Convidados especiais em cada cidade

Todas as apresentações contarão com um show de abertura de Arlindinho, que canta os sucessos de seu pai, Arlindo Cruz. Além disso, cada capital receberá participações especiais para enriquecer ainda mais a roda de samba.

Martinho da Vila se apresenta nos shows do Rio de Janeiro e de São Paulo. Seu Jorge é o convidado da apresentação em Brasília. Em Curitiba, o trio recebe Alexandre Pires e novamente Martinho da Vila. Já em Porto Alegre, a participação especial será de Péricles.

Belo Horizonte ainda terá seu convidado revelado. No encerramento da turnê, em Salvador, Martinho da Vila volta a dividir o palco com os três anfitriões. Com direção musical de Pretinho da Serrinha, a turnê promete ser um marco na história da música brasileira.

Locais e datas:

Rio de Janeiro

Data: 6 de junho de 2026 (sábado)

Local: Maracanã - Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Setores e preços:

Superior Leste - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Superior Oeste (CATIVAS) - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Superior 2 Sul - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Superior Nível 5 - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Pista - R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 185,50 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)

Inferior Sul - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 206,50 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)

Inferior Leste - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Inferior Oeste - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Maracanã Mais Leste - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Maracanã Mais Oeste - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Camarote - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Lounge VIP - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Tribuna - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 817,50 (meia-entrada) | R$ 926,50 (entrada social) | R$ 1.090,00 (inteira)

São Paulo

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Pista - R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 185,50 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Camarotes - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Hot Seat - R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 486,50 (entrada social) | R$ 695,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 817,50 (meia-entrada) | R$ 926,50 (entrada social) | R$ 1.090,00 (inteira)

Brasília

Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)

Local: Arena BRB Mané Garrincha - Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília/DF

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 381,50 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)

Camarotes - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 696,50 (entrada social) | R$ 995,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 817,50 (meia-entrada) | R$ 926,50 (entrada social) | R$ 1.090,00 (inteira)

Curitiba

Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Arena da Baixada - Rua Buenos Aires, 1260 - Batel - Curitiba/PR

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 136,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Pista - R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 185,50 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Camarote - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Lounge Premium - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 276,50 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 346,50 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 742,50 (meia-entrada) | R$ 841,50 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

Porto Alegre

Data: 14 de novembro (sábado)

Local: Estádio Beira Rio - Avenida Padre Cacique - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, Brasil

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 87,50 (meia-entrada legal) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 227,50 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 742,50 (meia-entrada legal) | R$ 841,50 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

Belo Horizonte

Data: 28 de novembro (sábado)

Local: Estádio Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Setores e preços:

Cadeira Superior Laranja, Roxa e Turquesa - R$ 87,50 (meia-entrada legal) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Cadeira Inferior Laranja, Roxa e Turquesa - R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 227,50 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 742,50 (meia-entrada legal) | R$ 841,50 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

Salvador

Data: 19 de dezembro (sábado)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Ladeira da Fonte das Pedras - Nazaré, Salvador - BA, Brasil

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 72,50 (meia-entrada legal) | R$ 101,50 (entrada social) | R$ 145,00 (inteira)

Pista - R$ 107,50 (meia-entrada legal) | R$ 150,50 (entrada social) | R$ 215,00 (inteira)

Cadeira Intermediária - R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 241,50 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 311,50 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)

Lounge Premium - R$ 282,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,50 (entrada social) | R$ 565,00 (inteira)

Camarote - R$ 332,50 (meia-entrada legal) | R$ 465,50 (entrada social) | R$ 665,00 (inteira)

Pacote VIP - R$ 667,50 (meia-entrada legal) | R$ 756,50 (entrada social) | R$ 890,00 (inteira)

