BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro
Pentacampeão foi chamado ao confessionário, na manhã seguinte à briga, e comunicado sobre a desclassificação
Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil 26 após empurrar Leandro Boneco durante uma briga na madrugada. A desclassificação foi anunciada pela produção na manhã deste sábado (14). Esta é a terceira expulsão por agressão em um mês de programa.
O ex-jogador, que integrava o grupo Camarote, foi chamado ao confessionário enquanto os demais participantes ainda dormiam. Lá, foi informado da decisão. Em seguida, os outros brothers foram comunicados pela produção.
Veja o momento da expulsão:
"Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26", informou o comunicado exibido aos participantes.
Veja o brother saindo da casa:
Entenda o que aconteceu
A discussão começou quando Leandro Boneco acendeu a luz do quarto onde Edilson dormia. "Estou dormindo, não está vendo?", reagiu Edilson. "Qual o problema? O quarto é coletivo", respondeu Boneco.
O clima ficou mais tenso e Edilson afirmou: "Está tirando essa onda porque está aqui dentro. Lá fora teria tomado um pau". Em seguida, ele empurrou o rosto de Leandro com o braço.
Veja as imagens:
Após o ocorrido, Leandro questionou o motivo da reação. "Tem 1 mês a gente vivendo naquele quarto. Não é a primeira vez que eu entro no quarto e ele tá lá dormindo. Por que que agora ele resolveu dar uma de revoltado?", disse aos aliados.
Nas redes sociais, internautas também resgataram um vídeo em que Edilson Capetinha afirmava que pretendia começar uma briga no reality. A produção do BBB 26 não detalhou outras medidas além da desclassificação.