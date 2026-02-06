Assine
BBB 26: Mari Gonzalez se pronuncia após comentário de Juliano sobre Jonas

Após fala de Juliano Floss ganhar repercussão, Mari usou as redes para defender o ex-noivo, Jonas Sulzbach, e pedir maturidade

06/02/2026 17:58 - atualizado em 06/02/2026 18:03

Mari Gonzalez ao lado de Jonas Sulzbach
A influenciadora Mari Gonzalez se pronunciou após ganhar força nas redes um comentário feito por Juliano Floss sobre o antigo relacionamento dela com Jonas Sulzbach crédito: TV Globo/Divulgação

A influenciadora Mari Gonzalez se pronunciou após um comentário feito por Juliano Floss dentro do BBB 26 ganhar força nas redes. A declaração envolvia o antigo relacionamento dela com Jonas Sulzbach, atual participante do programa.

Durante conversa descontraída na casa, Juliano contou a outros participantes que cogitou fazer uma observação sobre Jonas depois de uma dinâmica do programa, mas preferiu não seguir adiante para não expor pessoas que não fazem parte do reality. Juliano disse que pensou em perguntar: “Como é que a Mari Gonzalez aguentou tanto tempo [com o Jonas]?”.

O trecho da conversa, porém, circulou fora do confinamento e chamou a atenção do público. Diante da repercussão, Mari usou suas redes sociais para esclarecer sua posição. Ela destacou o respeito que mantém pelo ex-companheiro, chamando-o de íntegro e de bom coração. Também ressaltou que a relação entre eles permanece amistosa depois do término.

Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos. O relacionamento começou em 2015, evoluiu para noivado e chegou ao fim em outubro de 2023. Antes disso, Jonas já era conhecido do público por sua participação no BBB 12.

