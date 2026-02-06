'Não é nada fácil', revela Carol Castro sobre rotina com fibromialgia

A atriz Carol Castro revelou detalhes sobre a rotina com fibromialgia, síndrome crônica marcada por dores musculoesqueléticas generalizadas, e contou que tem enfrentado limitações até para tarefas simples do dia a dia. O diagnóstico veio em 2025, em meio às gravações da novela "Garota do momento", pouco depois da morte de seu pai.

Nas redes sociais, ela descreveu o momento como um período de sobrecarga emocional e física. "Não é nada fácil [lidar com as dores]. Tem um remédio para dor crônica que ajuda a diminuir um pouco, mas não trata, é paliativo", explicou. Segundo a atriz, embora a confirmação médica tenha ocorrido em junho de 2024, os sintomas já a acompanhavam há mais tempo.

Carol associa o agravamento do quadro a uma soma de fatores. A despedida do pai e a intensidade da personagem que interpretava na novela, Clarice, teriam contribuído para que a doença "fosse ao ápice". "Acho que juntou muitas situações de vida e de emoção. A crise está rolando", disse.

A atriz também respondeu a perguntas sobre mudanças no corpo após o início do tratamento. Ela confirmou o ganho de peso e relatou inchaço como efeito colateral da medicação. "Incha bastante o corpo. E não estou conseguindo fazer os exercícios que ajudam muito", contou.

Carol apontou como contraditória a necessidade de manter atividade física – recomendada para aliviar sintomas e controlar o peso – quando as dores se espalham por cabeça, ombros, joelhos e pés. Em cartaz no teatro e com uma agenda de gravações, ela diz que muitas vezes falta energia até para uma caminhada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar das dificuldades, a atriz afirma que tenta não interromper a rotina. "Nem sei como faço, só sigo. Tem um lugar de se acostumar com a dor. Acho que normalizei por um tempo e depois você infelizmente se acostuma. Tem que seguir, viver, continuar", relatou. "É muita força de vontade que nem sei de onde vem. Deus ajuda. E trabalhar com o que amo me alimenta. A arte cura e é especial."