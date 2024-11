A atriz mirim Luísa Lovato faz sua estreia nas novelas em "Garota do Momento", novo folhetim das seis da TV Globo. A trama chegou às telinhas no dia 4 de novembro, substituindo "No Rancho Fundo". Luísa interpretará Lucinha, uma criança esperta que vive em um orfanato e é muito apegada a Beatriz, papel de Duda Santos. Na trama, Luísa contracena com Duda Santos, Solange Couto (vó Carmem), Cauê Campos (Bazílio) e Pedro Novais (Beto).

“Minhas expectativas para esse novo trabalho são altas. Quero que todos gostem da minha atuação. É a minha primeira novela, e estou muito animada em poder fazer parte do elenco mirim principal. Espero fazer muito sucesso,” afirma Luísa.

Com apenas 10 anos, Luísa já mostrou seu talento em outras produções. Ela atuou como Dalva na série "Fim", da Globoplay, e como Mayra no filme "Carnaval", da Netflix. Agora, com seu papel em "Garota do Momento", Luísa promete conquistar o público com sua personagem e estreitar ainda mais sua relação com a carreira artística.