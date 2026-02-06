Assine
NOSTALGIA E ROCK

My Chemical Romance volta ao Brasil e mostra que envelheceu como vinho

Banda norte-americana se apresentou em São Paulo nessa quinta-feira e volta ao palco do Allianz Parque hoje à noite

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/02/2026 12:27

Banda norte-americana My Chemical Romance
Quase 18 anos depois da primeira passagem pelo Brasil, a banda norte-americana My Chemical Romance se apresentou novamente para o público tupiniquim crédito: Maria Dulce Miranda/EM/D.A. Press

Quase 18 anos depois da primeira passagem pelo Brasil, a banda norte-americana My Chemical Romance se apresentou novamente para o público tupiniquim. O show da noite de quinta-feira (5/2) no Allianz Parque, em São Paulo, uniu nostalgia, teatro e muito rock. Os roqueiros se apresentam novamente nesta sexta-feira.

O show é dividido em duas partes. Na primeira, o grupo liderado por Gerard Way toca integralmente e na ordem o álbum "The Black parade", de 2006. Com direito aos figurinos icônicos da época, os músicos inovam trazendo uma encenação diferente do que fizeram no lançamento de 20 anos atrás. Vivendo numa espécie de ditadura do livro "1984", de George Orwell, o grupo é vigiado constantemente por um olho gigante e membros do governo, que coibem e até "censuram" alguns momentos do show.

Na segunda parte, o MCR toca diversos sucessos de outros momentos da carreira. Nessa etapa, os músicos nao encenam, mas interagem mais com a plateia. Gerard Way confessou ao público que sabia poucas palavras em português e pediu ajuda para aprender como se diz "água ".

Em outro momento, ele agradeceu aos quadrinistas brasileiros Gabriel Bá e Fábio Moon, a quem chamou de "irmãos de coração". Eles trabalharam juntos nas HQs "The umbrella academy" e "The fabulous lives of the killjoys".

Veja o setlist do show

Primeira parte

  • The End.
  • Dead!
  • This Is How I Disappear
  • The Sharpest Lives
  • Welcome to the Black Parade
  • I Don’t Love You
  • House of Wolves
  • Cancer
  • Mama
  • Sleep
  • Teenagers
  • Disenchanted
  • Famous Last Words
  • The End. (Reprise)
  • Blood


Parte 2

  • Na Na Na (Na na na Na na Na Na na na)
  • Skylines and Turnstiles
  • Heaven Help Us
  • The World Is Ugly
  • Hang 'Em High
  • I'm Not Okay (I Promise)
  • Thank You for the Venom
  • Cemetery Drive
  • Headfirst for Halosa
  • Helena

