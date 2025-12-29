Livro reúne entrevistas de brasileiro com astros do rock internacional
Conversas do jornalista Henrique Inglez de Souza com Ozzy Osbourne, Slash, Ronnie Wood, entre outros, estão em ‘Alto volume’, que tem lançamento independente
compartilheSIGA
Como jornalista e crítico musical, Henrique Inglez de Souza trabalhou e colaborou em publicações como “Rock Brigade”, “Guitar Player”, “Rolling Stone”, “Bass Player” e “Bizz”, desde os anos 2000. Para essas revistas, entrevistou grandes nomes do rock e do heavy metal em âmbito global.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esse material é a base do livro “Alto volume: bastidores e conversas com ícones do rock/metal mundial”, que ele acaba de lançar. A orelha do livro é assinada por Andreas Kisser e prefácio, do jornalista Antonio Carlos Monteiro.
Leia Mais
A publicação traz relatos, trechos inéditos de conversas e bastidores curiosos que nunca chegaram às páginas dos veículos em que Henrique Souza trabalhou.
Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister, Slash, Ronnie Wood, Paul Stanley, Gene Simmons, Jason Newsted e Peter Frampton, entre outros ícones, são alguns dos nomes que figuram na seleção de 31 personalidades roqueiras compiladas.
O autor diz que a escolha dos entrevistados foi orientada, principalmente, pelo peso que o nome de cada um carrega. “Tentei pegar os caras mais conhecidos, mais populares, mas também tive a preocupação de escolher representantes de diferentes épocas e estilos, diversificando os subgêneros do rock. O foco são os astros internacionais, mas não podia deixar de fora, por exemplo, o Andreas Kisser”, afirma.
Relação amistosa
Ele conta que entrevistou o guitarrista do Sepultura algumas vezes – a última, por conta do anúncio da turnê de despedida da banda – e que estabeleceu-se uma relação amistosa, que permitiu fazer o convite para assinar o texto de orelha.
As entrevistas reunidas no livro foram realizadas de variadas formas: por telefone, por e-mail, por Skype e presencialmente. Nos casos em que pôde estar com o artista, detalhes do encontro compõem o relato.
O jornalista aponta como especial a entrevista que fez com Slash, guitarrista do Guns N' Roses. “Conversamos em três ocasiões e em todas ele se mostrou um cara educado, pé no chão, ao contrário de uma certa imagem que se tem dele, de um rockstar xarope, arrogante”, conta.
“A primeira foi pessoalmente, ele tinha acabado de chegar em São Paulo, me disseram que eu teria cinco minutos e acabou durando quase meia hora, porque ele se mostrou interessado”, diz.
Carona na van
Outro entrevistado que ele destaca é Rudolf Schenker, guitarrista da banda alemã Scorpions. Souza conta que saiu de Piracicaba, onde mora, para encontrá-lo em São Paulo, mas, por conta do trânsito, acabou se atrasando mais de duas horas.
O contato brasileiro que acompanhava a banda informou que eles já estavam a caminho da casa de shows Credicard Hall e que não haveria mais tempo para a conversa no hotel.
“O improvável do improvável aconteceu, porque o próprio Schenker falou que eu podia ir na van com eles, para conversarmos durante o trajeto e nos bastidores do show, enquanto a banda se preparava. São experiências que a gente guarda”, afirma.
Souza comenta que começou a gostar de rock e heavy metal ainda criança, influenciado pelos irmãos mais velhos, nos anos 1980, quando o gênero estava em alta. “Eu era muito fã do Kiss”, recorda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“ALTO VOLUME: BASTIDORES E CONVERSAS COM ÍCONES DO ROCK/ METAL MUNDIAL”
• De Henrique Inglez de Souza
• Lançamento independente
• 330 páginas
• Preço: R$ 68 (o livro pode ser adquirido diretamente com o autor, pelo e-mail contato@sitedoinglezdesouza.com.br.