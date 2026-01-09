Tuia presta tributo ao rock rural brasileiro em seu novo álbum

Comemorando 25 anos de carreira, o cantor e compositor paulista Tuia lança o projeto audiovisual “25 anos: clássicos do rock rural”. O repertório reúne canções que marcaram a história do gênero, como “Romaria”, “Espanhola”, “Sobradinho”, “Casa no campo” e “Senhorita”, trazendo também Clube da Esquina (“Paisagem da janela”) e pop mineiro (“Linda juventude”).



O show de Tuia foi gravado ao vivo na Casa Rooftap, em São Paulo, em 2025. O artista destaca a importância do rock rural criado por Renato Teixeira, Zé Rodrix, Sá & Guarabyra, Zé Geraldo e Tavito, entre outros compositores.



“A sensação é de dever cumprido nesta etapa da minha carreira”, diz Tuia. “É música de verdade, feita de forma quase artesanal e orgânica. Tenho certeza de que ocupo um lugar dentro deste estilo com a bênção dos grandes. Sempre com minha própria identidade, porém sem perder as raízes dos mestres.”



O rock rural nasceu na década de 1970, a partir da canção “Casa no campo”, parceria do carioca Zé Rodrix (1947-2009) com o mineiro Tavito (1948-2019).



Nascido em 1973, Tuia pertence a outra geração do gênero, que também é chamado de folk brasileiro.



“Tive uma banda chamada Dotô Jeka, que tocava rock rural mais pesado naquela época dos Raimundos e de Chico Science. Chegamos a ter contrato com a EMI e fomos a vários programas de TV”, conta ele, que gravou 10 álbuns. Tuia tem se apresentado com Guarabyra, que desfez a dupla com Sá em abril de 2025.



O rock rural não saiu de cena nem se tornou ultrapassado, garante Tuia. Em 2021, no paulistano Sesc Vila Mariana, um show comprovou isso. “Participaram Guarabyra, Ricardo Vignini, que é da minha geração e toca viola com rock, além de Zé Geraldo. Este show foi apresentado em outros lugares e contou com Beto Guedes e Renato Teixeira”, diz.



“Fizemos duas noites no Sesc e gravamos para ver como ficava. Foi totalmente com violões, bem folk mesmo. Como ficou muito legal, a gravadora Kuarup acabou lançando o álbum.”



Tuia, de 52 anos, diz que seu lugar está na “interseção de gerações”. Conta que gravou “Linda juventude”, de Márcio Borges e Flávio Venturini, nomes do Clube da Esquina, com a cantora Ana Vilela, de 27.



O artista afirma que suas releituras de canções mais antigas têm agradado ao público. “São feitas de um jeito diferente, porém com a preocupação de não descaracterizar as melodias. Quando comecei a incorporar um repertório mais clássico, percebi que havia uma galera da geração mais velha que estava curtindo. Ao mesmo tempo, eu atingi também o público mais novo, que não conhecia ou não era tão familiarizado com o repertório”, comenta.

'Meu som é mistura'



O próprio Guarabyra disse a Tuia que a missão dele é reunir gerações. “A gravação do meu novo audiovisual foi para que eu assumisse isso de vez, tipo ‘vou fazer do meu jeito’.”



Por muito tempo, as pessoas exigiram dele fidelidade ao folk, mas enfatiza que sua proposta é outra. “Meu som é a mistura. Isso porque tem influência da viola e da catira. Poxa, foi a música mineira, do Clube da Esquina, que fez primeiro a minha cabeça. Folk é coisa mais norte-americana”, diz Tuia.



“O próprio Renato Teixeira fala que misturou Bob Dylan e Cat Stevens com Tonico & Tinoco e Tião Carreiro & Pardinho. Ele não é um cara da raiz (sertaneja), mas bebeu dessa fonte. Porém, o pessoal do sertanejo, de vinte anos para cá, começou a olhar a obra de Renato e do Almir Sater como se fosse música de raiz. O próprio Almir fala que é fã de Led Zeppelin e ouve rock pra caramba”, observa.



“Meu repertório tem os lados A, B e C. Minha carreira tem um pouco do papel de compositor das minhas coisas, além de pegar clássicos, trazer para a minha identidade e passar para a frente”, conclui.



Com efeito, o novo álbum, com 14 faixas, tem um pouco de tudo: “Casa no campo” (Tavito e Zé Rodrix), “Paisagem da janela” (Lô Borges e Fernando Brant), “Vide vida marvada” (Rolando Boldrin e Luiz Gonzaga), “Romaria” (Renato Teixeira), “Senhorita” (Zé Geraldo), “Linda juventude” (Flávio Venturini e Márcio Borges), “Rua Ramalhete” (Tavito e Ney Azambuja), “Bar de beira” e “Flor” (ambas de Tuia), entre outras canções.

“25 ANOS: CLÁSSICOS DO ROCK RURAL”



• Projeto audiovisual do cantor e compositor Tuia

• 14 faixas

• Disponível nas plataformas digitais