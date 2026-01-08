Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Pagode lidera lista das canções mais ouvidas no streaming do Brasil em 2025

Grupo Menos é Mais desbanca sertanejos pela primeira vez em sete anos. Sai na frente do ranking com 'P do pecado (ao vivo)', ao lado de Simone Mendes

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
08/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Integrantes do grupo de pagode Menos é Mais sorriem para a câmera
Menos é Mais ocupa a primeira e a terceira posições do ranking das músicas mais ouvidas no Brasil em 2025 crédito: Divulgação

  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pagode interrompeu em 2025 a sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. A faixa “P do pecado (ao vivo)”, do grupo Menos É Mais, com participação de Simone Mendes, foi a canção mais ouvida do ano passado nas plataformas digitais.

O pódio é completado por “Tubarões (ao vivo)”, da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, em segundo lugar, e “Coração partido (Corazón partío) ao vivo”, novamente do Menos É Mais, na terceira posição.A banda de pagode de Brasília tem oito anos de carreira. 

Leia Mais

Os dados fazem parte de levantamento da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, com 50 faixas mais ouvidas ao longo do ano.

A pesquisa confirma também a preferência do público por gravações ao vivo. Mais da metade da lista, 27 músicas, vem de registros captados em shows, com predominância do sertanejo.

O top 10 reúne diferentes gêneros, incluindo três canções da música urbana (entre trap e funk), três sertanejas e um forró.

Entre os artistas com maior presença no ranking, Menos É Mais e Henrique & Juliano aparecem empatados, com cinco canções cada no top 50. Simone Mendes vem logo atrás, com quatro. O compilado combina informações de todas as principais plataformas de streaming no Brasil: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

AS MÚSICAS MAIS TOCADAS EM 2025 NO BRASIL

1. P do pecado (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

2. Tubarões (ao vivo) - Diego & Victor Hugo

3. Coração partido (Corazón partío/ ao Vivo) - Grupo Menos É Mais

4. Apaga apaga apaga (ao Vivo) - Danilo & Davi

5. Última saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano

6. Fui Mlk (feat. Famouskyo) - Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

7. Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

8. Oh garota eu quero você só pra mim (feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) - Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

9. Ilusão de ótica (ao vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela

10. Cópia proibida - Léo Foguete

11. Saudade burra (ao vivo) - Lauana Prado & Simone Mendes

12. Posso até não te dar flores (feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

13. Ama um maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

14. Die with a smile - Lady Gaga & Bruno Mars

15. Mãe solteira (feat. Mc G15) - Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

16. Seja ex (ao vivo) - Henrique & Juliano

17. Baqueado (ao vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar

18. Entregador de flor (ao vivo) - Diego & Victor Hugo

19. Amigo da minha saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano
20. Resenha do arrocha - J. Eskine, Alef Donk

21. Saudade de quem eu sou (ao vivo) - Henrique & Juliano

22. Apaguei pra todos (ao vivo) - Ferrugem & Sorriso Maroto

23. Saudade proibida (ao vivo) - Simone Mendes

24. Eu me apaixonei - Vitinho Imperador

25. Eu vou na sua casa - Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

26. Última noite - Léo Foguete

27. Pela última vez (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan

28. Barbie - Mc Tuto & Dj Glenner

29. Cantada boba (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

30. Pilantra e meio (ao vivo) - Eric Land & Natanzinho Lima

31. Opa cadê eu (ao vivo) - Clayton & Romário

32. Me ama ou me larga (ao vivo) - Simone Mendes

33. Sequência feiticeira (feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

34. Gosta de rua (ao vivo) - Felipe & Rodrigo

35. Última noite - Nattan & Léo Foguete

36. Mtg na imaginação - Dj Topo & Mc Livinho

37. Escondendo o ouro (ao vivo) - Zé Neto & Cristiano


38. Bebe e vem me procurar/ Quem ama sente saudade (ao vivo) - Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

39. Veneno (ao vivo) - Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

40. Tu es + Águas purificadoras (ao vivo) - Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

41. 12 horas/ Pra você acreditar (ao vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

42. Aquele lugar (ao vivo) - Grupo Menos É Mais

43. Romântico (ao vivo) - Henrique & Juliano

44. Mentira estampada - Wesley Safadão & Natanzinho Lima

45. Sei que tu me odeia - Anitta, Mc Danny, Hitmaker

46. Descer Pra Bc - Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

47. Ordinary - Alex Warren

48. Lose control - Teddy Swims

49. Arruma um bão - Israel & Rodolffo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

50. Malvadinho - Mc Luuky & Dj Jb Mix

Tópicos relacionados:

cultura menos-e-mais musica-brasileira pagode

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay