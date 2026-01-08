Pagode lidera lista das canções mais ouvidas no streaming do Brasil em 2025
Grupo Menos é Mais desbanca sertanejos pela primeira vez em sete anos. Sai na frente do ranking com 'P do pecado (ao vivo)', ao lado de Simone Mendes
O pagode interrompeu em 2025 a sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. A faixa “P do pecado (ao vivo)”, do grupo Menos É Mais, com participação de Simone Mendes, foi a canção mais ouvida do ano passado nas plataformas digitais.
O pódio é completado por “Tubarões (ao vivo)”, da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, em segundo lugar, e “Coração partido (Corazón partío) ao vivo”, novamente do Menos É Mais, na terceira posição.A banda de pagode de Brasília tem oito anos de carreira.
Os dados fazem parte de levantamento da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, com 50 faixas mais ouvidas ao longo do ano.
A pesquisa confirma também a preferência do público por gravações ao vivo. Mais da metade da lista, 27 músicas, vem de registros captados em shows, com predominância do sertanejo.
O top 10 reúne diferentes gêneros, incluindo três canções da música urbana (entre trap e funk), três sertanejas e um forró.
Entre os artistas com maior presença no ranking, Menos É Mais e Henrique & Juliano aparecem empatados, com cinco canções cada no top 50. Simone Mendes vem logo atrás, com quatro. O compilado combina informações de todas as principais plataformas de streaming no Brasil: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.
AS MÚSICAS MAIS TOCADAS EM 2025 NO BRASIL
1. P do pecado (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
2. Tubarões (ao vivo) - Diego & Victor Hugo
3. Coração partido (Corazón partío/ ao Vivo) - Grupo Menos É Mais
4. Apaga apaga apaga (ao Vivo) - Danilo & Davi
5. Última saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano
6. Fui Mlk (feat. Famouskyo) - Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
7. Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
8. Oh garota eu quero você só pra mim (feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) - Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
9. Ilusão de ótica (ao vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela
10. Cópia proibida - Léo Foguete
11. Saudade burra (ao vivo) - Lauana Prado & Simone Mendes
12. Posso até não te dar flores (feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
13. Ama um maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
14. Die with a smile - Lady Gaga & Bruno Mars
15. Mãe solteira (feat. Mc G15) - Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
16. Seja ex (ao vivo) - Henrique & Juliano
17. Baqueado (ao vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar
18. Entregador de flor (ao vivo) - Diego & Victor Hugo
19. Amigo da minha saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano
20. Resenha do arrocha - J. Eskine, Alef Donk
21. Saudade de quem eu sou (ao vivo) - Henrique & Juliano
22. Apaguei pra todos (ao vivo) - Ferrugem & Sorriso Maroto
23. Saudade proibida (ao vivo) - Simone Mendes
24. Eu me apaixonei - Vitinho Imperador
25. Eu vou na sua casa - Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
26. Última noite - Léo Foguete
27. Pela última vez (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan
28. Barbie - Mc Tuto & Dj Glenner
29. Cantada boba (Ao Vivo) - Jorge & Mateus
30. Pilantra e meio (ao vivo) - Eric Land & Natanzinho Lima
31. Opa cadê eu (ao vivo) - Clayton & Romário
32. Me ama ou me larga (ao vivo) - Simone Mendes
33. Sequência feiticeira (feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
34. Gosta de rua (ao vivo) - Felipe & Rodrigo
35. Última noite - Nattan & Léo Foguete
36. Mtg na imaginação - Dj Topo & Mc Livinho
37. Escondendo o ouro (ao vivo) - Zé Neto & Cristiano
38. Bebe e vem me procurar/ Quem ama sente saudade (ao vivo) - Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
39. Veneno (ao vivo) - Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
40. Tu es + Águas purificadoras (ao vivo) - Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
41. 12 horas/ Pra você acreditar (ao vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
42. Aquele lugar (ao vivo) - Grupo Menos É Mais
43. Romântico (ao vivo) - Henrique & Juliano
44. Mentira estampada - Wesley Safadão & Natanzinho Lima
45. Sei que tu me odeia - Anitta, Mc Danny, Hitmaker
46. Descer Pra Bc - Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
47. Ordinary - Alex Warren
48. Lose control - Teddy Swims
49. Arruma um bão - Israel & Rodolffo
50. Malvadinho - Mc Luuky & Dj Jb Mix