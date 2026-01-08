Pagode lidera lista das canções mais ouvidas no streaming do Brasil em 2025

O pagode interrompeu em 2025 a sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. A faixa “P do pecado (ao vivo)”, do grupo Menos É Mais, com participação de Simone Mendes, foi a canção mais ouvida do ano passado nas plataformas digitais.

O pódio é completado por “Tubarões (ao vivo)”, da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, em segundo lugar, e “Coração partido (Corazón partío) ao vivo”, novamente do Menos É Mais, na terceira posição.A banda de pagode de Brasília tem oito anos de carreira.

Os dados fazem parte de levantamento da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, com 50 faixas mais ouvidas ao longo do ano.

A pesquisa confirma também a preferência do público por gravações ao vivo. Mais da metade da lista, 27 músicas, vem de registros captados em shows, com predominância do sertanejo.

O top 10 reúne diferentes gêneros, incluindo três canções da música urbana (entre trap e funk), três sertanejas e um forró.

Entre os artistas com maior presença no ranking, Menos É Mais e Henrique & Juliano aparecem empatados, com cinco canções cada no top 50. Simone Mendes vem logo atrás, com quatro. O compilado combina informações de todas as principais plataformas de streaming no Brasil: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

AS MÚSICAS MAIS TOCADAS EM 2025 NO BRASIL



1. P do pecado (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

2. Tubarões (ao vivo) - Diego & Victor Hugo

3. Coração partido (Corazón partío/ ao Vivo) - Grupo Menos É Mais

4. Apaga apaga apaga (ao Vivo) - Danilo & Davi

5. Última saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano

6. Fui Mlk (feat. Famouskyo) - Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

7. Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

8. Oh garota eu quero você só pra mim (feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) - Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

9. Ilusão de ótica (ao vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela

10. Cópia proibida - Léo Foguete

11. Saudade burra (ao vivo) - Lauana Prado & Simone Mendes

12. Posso até não te dar flores (feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

13. Ama um maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

14. Die with a smile - Lady Gaga & Bruno Mars

15. Mãe solteira (feat. Mc G15) - Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

16. Seja ex (ao vivo) - Henrique & Juliano

17. Baqueado (ao vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar

18. Entregador de flor (ao vivo) - Diego & Victor Hugo

19. Amigo da minha saudade (ao vivo) - Henrique & Juliano

20. Resenha do arrocha - J. Eskine, Alef Donk

21. Saudade de quem eu sou (ao vivo) - Henrique & Juliano

22. Apaguei pra todos (ao vivo) - Ferrugem & Sorriso Maroto

23. Saudade proibida (ao vivo) - Simone Mendes

24. Eu me apaixonei - Vitinho Imperador

25. Eu vou na sua casa - Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

26. Última noite - Léo Foguete

27. Pela última vez (ao vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan

28. Barbie - Mc Tuto & Dj Glenner

29. Cantada boba (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

30. Pilantra e meio (ao vivo) - Eric Land & Natanzinho Lima

31. Opa cadê eu (ao vivo) - Clayton & Romário

32. Me ama ou me larga (ao vivo) - Simone Mendes

33. Sequência feiticeira (feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

34. Gosta de rua (ao vivo) - Felipe & Rodrigo

35. Última noite - Nattan & Léo Foguete

36. Mtg na imaginação - Dj Topo & Mc Livinho

37. Escondendo o ouro (ao vivo) - Zé Neto & Cristiano



38. Bebe e vem me procurar/ Quem ama sente saudade (ao vivo) - Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

39. Veneno (ao vivo) - Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

40. Tu es + Águas purificadoras (ao vivo) - Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

41. 12 horas/ Pra você acreditar (ao vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

42. Aquele lugar (ao vivo) - Grupo Menos É Mais

43. Romântico (ao vivo) - Henrique & Juliano

44. Mentira estampada - Wesley Safadão & Natanzinho Lima

45. Sei que tu me odeia - Anitta, Mc Danny, Hitmaker

46. Descer Pra Bc - Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

47. Ordinary - Alex Warren

48. Lose control - Teddy Swims

49. Arruma um bão - Israel & Rodolffo

50. Malvadinho - Mc Luuky & Dj Jb Mix