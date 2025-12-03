Assine
MELHORES DO ANO

Retrospectiva Spotify 2025: descubra os artistas mais ouvidos do ano

Edição deste ano chega com funções inéditas e interativas; veja os artistas e músicas que dominaram as paradas do Brasil e do mundo

03/12/2025 12:01 - atualizado em 03/12/2025 13:09

Retrospectiva Spotify 2025: descubra os artistas mais ouvidos do ano
Henrique e Juliano dominou lista de mais ouvidos no Brasil crédito: Divulgação

A já tradicional Retrospectiva Spotify de 2025 já está disponível para os usuários. Neste ano, a lista chega com novidades que prometem aprofundar a conexão de cada pessoa com as músicas e podcasts que marcaram o ano. Além disso, a plataforma divulgou quem foram os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo.

Por aqui no país, os mais queridinhos foram a dupla Henrique & Juliano; a música mais reproduzida do ano foi "Tubarões - Ao Vivo", de Diego & Victor Hugo. Globalmente, 2025 foi o ano de Bad Bunny, enquanto "Die With A Smile", uma colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars, é a música mais ouvida.

Como conferir minha retrospectiva?

A experiência personalizada da retrospectiva pode ser acessada no aplicativo atualizado do Spotify. Basta abrir o app e para conferir seus resultados, basta abrir o aplicativo do Spotify e procurar pelo feed da Retrospectiva na tela inicial. A plataforma reformulou a navegação, permitindo que o usuário controle a velocidade da apresentação e revisite momentos específicos sem precisar reiniciar a experiência.


Este ano, uma das principais adições é a função “Idade Musical”, que compara seus gostos com os de outras pessoas da sua faixa etária, analisando o ano de lançamento das canções que você mais ouviu. Outra função inédita é o “Ranking de Fãs”, que mostra sua posição entre os ouvintes de um artista no mundo, com base nos minutos totais de reprodução.

A experiência também se tornou mais social com a “Festinha da Retrospectiva”, um recurso interativo que transforma seus dados de streaming em um jogo ao vivo para disputar com amigos. Além disso, a plataforma agora destaca os álbuns mais escutados e apresenta mensagens personalizadas de podcasters para seus ouvintes mais fiéis.

Quem dominou as paradas no Brasil?

Pelo segundo ano consecutivo, a dupla Henrique & Juliano se consagrou como a mais ouvida no Spotify Brasil, acumulando mais de 3,5 bilhões de streams no país. O álbum "Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)" também ficou no topo da lista, consolidando o domínio dos artistas.

A música mais reproduzida do ano foi "Tubarões - Ao Vivo", de Diego & Victor Hugo, um sucesso que alcançou o topo das paradas nacionais em abril. No universo dos podcasts, "Café Com Deus Pai | Podcast oficial" foi o programa mais escutado, reforçando sua grande comunidade de ouvintes.

Veja a lista completa:

Top Artistas

  1. Henrique & Juliano

  2. Grupo Menos É Mais

  3. MC Ryan SP

  4. Jorge & Mateus

  5. Mc IG

  6. Zé Neto & Cristiano

  7. Matheus & Kauan

  8. MC Tuto

  9. Natanzinho Lima

  10. Filipe Ret

Top Músicas

  1. Diego & Victor Hugo - Tubarões - Ao Vivo

  2. Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - P do Pecado - Ao Vivo

  3. Grupo Menos É Mais - Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo

  4. Danilo e Davi - Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo

  5. Henrique & Juliano - Última Saudade - Ao Vivo

  6. Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S - Fui Mlk

  7. Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN - FAMOSINHA

  8. Léo Foguete - Cópia Proibida

  9. Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN - Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim

  10. Matheus & Kauan, Ana Castela - Ilusão De Ótica - Ao Vivo

Top Ábuns

  1. Henrique & Juliano - Manifesto Musical 2

  2. Grupo Menos É Mais - Churrasquinho 3

  3. Henrique & Juliano - O Céu Explica Tudo

  4. Léo Foguete - Obrigado Deus

  5. Henrique & Juliano - To Be

  6. Matuê - 333

  7. Racionais MC's - Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2

  8. Lady Gaga - MAYHEM

  9. Lauana Prado - Transcende

  10. Mc Negão Original - A Nata de Tudo - A Ovelha Negra

Top Podcasts

  1. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

  2. Inteligência Ltda.

  3. Jota Jota Podcast

  4. Podpah

  5. Não Inviabilize

  6. Psicologia na Prática

  7. Café da Manhã - ALL LANGUAGES

  8. Flow Podcast

  9. Mano a Mano

  10. O Assunto

Destaques no cenário mundial

Globalmente, o porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais ouvido pela quarta vez, ultrapassando a marca de 19,8 bilhões de streams. A canção que conquistou o mundo foi "Die With A Smile", uma colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars.

O álbum mais popular foi "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", também de Bad Bunny. Entre os podcasts, "The Joe Rogan Experience" manteve a liderança pelo sexto ano seguido, confirmando seu alcance e influência internacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

