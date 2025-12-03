Retrospectiva Spotify 2025: descubra os artistas mais ouvidos do ano
Edição deste ano chega com funções inéditas e interativas; veja os artistas e músicas que dominaram as paradas do Brasil e do mundo
compartilheSIGA
A já tradicional Retrospectiva Spotify de 2025 já está disponível para os usuários. Neste ano, a lista chega com novidades que prometem aprofundar a conexão de cada pessoa com as músicas e podcasts que marcaram o ano. Além disso, a plataforma divulgou quem foram os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por aqui no país, os mais queridinhos foram a dupla Henrique & Juliano; a música mais reproduzida do ano foi "Tubarões - Ao Vivo", de Diego & Victor Hugo. Globalmente, 2025 foi o ano de Bad Bunny, enquanto "Die With A Smile", uma colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars, é a música mais ouvida.
Como conferir minha retrospectiva?
A experiência personalizada da retrospectiva pode ser acessada no aplicativo atualizado do Spotify. Basta abrir o app e para conferir seus resultados, basta abrir o aplicativo do Spotify e procurar pelo feed da Retrospectiva na tela inicial. A plataforma reformulou a navegação, permitindo que o usuário controle a velocidade da apresentação e revisite momentos específicos sem precisar reiniciar a experiência.
Este ano, uma das principais adições é a função “Idade Musical”, que compara seus gostos com os de outras pessoas da sua faixa etária, analisando o ano de lançamento das canções que você mais ouviu. Outra função inédita é o “Ranking de Fãs”, que mostra sua posição entre os ouvintes de um artista no mundo, com base nos minutos totais de reprodução.
Leia Mais
A experiência também se tornou mais social com a “Festinha da Retrospectiva”, um recurso interativo que transforma seus dados de streaming em um jogo ao vivo para disputar com amigos. Além disso, a plataforma agora destaca os álbuns mais escutados e apresenta mensagens personalizadas de podcasters para seus ouvintes mais fiéis.
Quem dominou as paradas no Brasil?
Pelo segundo ano consecutivo, a dupla Henrique & Juliano se consagrou como a mais ouvida no Spotify Brasil, acumulando mais de 3,5 bilhões de streams no país. O álbum "Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)" também ficou no topo da lista, consolidando o domínio dos artistas.
A música mais reproduzida do ano foi "Tubarões - Ao Vivo", de Diego & Victor Hugo, um sucesso que alcançou o topo das paradas nacionais em abril. No universo dos podcasts, "Café Com Deus Pai | Podcast oficial" foi o programa mais escutado, reforçando sua grande comunidade de ouvintes.
Veja a lista completa:
Top Artistas
-
Henrique & Juliano
-
Grupo Menos É Mais
-
MC Ryan SP
-
Jorge & Mateus
-
Mc IG
-
Zé Neto & Cristiano
-
Matheus & Kauan
-
MC Tuto
-
Natanzinho Lima
-
Filipe Ret
Top Músicas
-
Diego & Victor Hugo - Tubarões - Ao Vivo
-
Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - P do Pecado - Ao Vivo
-
Grupo Menos É Mais - Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo
-
Danilo e Davi - Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo
-
Henrique & Juliano - Última Saudade - Ao Vivo
-
Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S - Fui Mlk
-
Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN - FAMOSINHA
-
Léo Foguete - Cópia Proibida
-
Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN - Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim
-
Matheus & Kauan, Ana Castela - Ilusão De Ótica - Ao Vivo
Top Ábuns
-
Henrique & Juliano - Manifesto Musical 2
-
Grupo Menos É Mais - Churrasquinho 3
-
Henrique & Juliano - O Céu Explica Tudo
-
Léo Foguete - Obrigado Deus
-
Henrique & Juliano - To Be
-
Matuê - 333
-
Racionais MC's - Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
-
Lady Gaga - MAYHEM
-
Lauana Prado - Transcende
-
Mc Negão Original - A Nata de Tudo - A Ovelha Negra
Top Podcasts
-
Café Com Deus Pai | Podcast oficial
-
Inteligência Ltda.
-
Jota Jota Podcast
-
Podpah
-
Não Inviabilize
-
Psicologia na Prática
-
Café da Manhã - ALL LANGUAGES
-
Flow Podcast
-
Mano a Mano
-
O Assunto
Destaques no cenário mundial
Globalmente, o porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais ouvido pela quarta vez, ultrapassando a marca de 19,8 bilhões de streams. A canção que conquistou o mundo foi "Die With A Smile", uma colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O álbum mais popular foi "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", também de Bad Bunny. Entre os podcasts, "The Joe Rogan Experience" manteve a liderança pelo sexto ano seguido, confirmando seu alcance e influência internacional.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.