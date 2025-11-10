Spotify contabiliza 713 milhões de usuários ativos em 2025

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Spotify encerrou 2025 com números impressionantes: 713 milhões de usuários ativos mensais, sendo 281 milhões assinantes pagos.

Isso representa um crescimento robusto, impulsionado por personalização, expansão geográfica e parcerias estratégicas, como observa o Moneyhits.

O aumento na base de pagantes é especialmente relevante para o mercado financeiro, pois garante receita recorrente e previsível. Além disso, o Spotify tem investido em conteúdo exclusivo, como podcasts e sessões ao vivo, ampliando seu ecossistema.

A empresa também tem mostrado eficiência operacional, ajustando custos e otimizando algoritmos. Isso fortalece sua posição competitiva e atrai investidores em busca de ativos digitais com escala global.

Com foco em mercados emergentes e inovação constante, o Spotify está afinando sua estratégia para continuar crescendo — e lucrando.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.