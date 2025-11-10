Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Spotify contabiliza 713 milhões de usuários ativos em 2025

O streaming e a maratona de usuários

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
10/11/2025 13:30

compartilhe

SIGA NO google news
x
Spotify contabiliza 713 milhões de usuários ativos em 2025 - (crédito: Reuters / Creative Commons)
Spotify contabiliza 713 milhões de usuários ativos em 2025 crédito: Reuters / Creative Commons

O Spotify encerrou 2025 com números impressionantes: 713 milhões de usuários ativos mensais, sendo 281 milhões assinantes pagos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Isso representa um crescimento robusto, impulsionado por personalização, expansão geográfica e parcerias estratégicas, como observa o Moneyhits.

O aumento na base de pagantes é especialmente relevante para o mercado financeiro, pois garante receita recorrente e previsível. Além disso, o Spotify tem investido em conteúdo exclusivo, como podcasts e sessões ao vivo, ampliando seu ecossistema.

A empresa também tem mostrado eficiência operacional, ajustando custos e otimizando algoritmos. Isso fortalece sua posição competitiva e atrai investidores em busca de ativos digitais com escala global.

Com foco em mercados emergentes e inovação constante, o Spotify está afinando sua estratégia para continuar crescendo — e lucrando.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

ativos aumento financeiro milhoes spotify usuarios

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay