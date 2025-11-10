Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Spotify: 'Modo Descoberta' vira caso de justiça

Plataforma enfrenta ação judicial nos Estados Unidos

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
10/11/2025 11:30

Spotify: 'Modo Descoberta' vira caso de justiça - (crédito: Divulgação)
Spotify: 'Modo Descoberta' vira caso de justiça crédito: Divulgação

Spotify, gigante do streaming, está enfrentando uma ação judicial nos Estados Unidos por causa do seu polêmico Modo Descoberta.

A ferramenta, que promete mais visibilidade para artistas em troca de uma remuneração menor por stream, foi acusada de ser uma versão digital da antiga “payola” — prática de pagar para tocar que já foi proibida no rádio. As informações são do Moneyhits.

A crítica central é que o algoritmo estaria favorecendo quem aceita receber menos, criando um sistema onde a exposição depende de concessões financeiras. Para o mercado, isso levanta questões sobre transparência, concorrência e ética na distribuição de conteúdo.

Do ponto de vista financeiro, o caso é relevante. Se a justiça decidir contra o Spotify, a empresa pode enfrentar multas, mudanças regulatórias e revisão de contratos com artistas e gravadoras. Além disso, o processo reacende o debate sobre como plataformas digitais monetizam atenção e visibilidade — ativos cada vez mais valiosos.

Para investidores, é um alerta sobre os riscos regulatórios em modelos baseados em algoritmos. E para artistas, é um lembrete de que nem todo destaque vem só do talento. À medida que o mercado exige mais clareza, o Spotify terá que provar que seu algoritmo não está desafinando com a justiça.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

