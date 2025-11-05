5 recursos do Spotify Web que você talvez não conheça

Muitos usuários acessam o Spotify diretamente pelo navegador pela praticidade de não precisar instalar um aplicativo. O que poucos sabem é que a versão web da plataforma de streaming de música esconde ferramentas que facilitam a vida dos usuários.

Esses recursos vão muito além de “dar o play”. Com alguns cliques, é possível organizar bibliotecas, agilizar a navegação com comandos rápidos e até compartilhar músicas de maneiras mais eficientes. Explorar essas funcionalidades otimiza o tempo e personaliza o uso do serviço.

5 recursos para aproveitar melhor o Spotify Web

1. Crie pastas para organizar suas playlists

Em meio a tantas playlists, o recurso da “organização por pastas” pode ser uma solução para facilitar a arrumação do Spotify. A alternativa, muitas vezes despercebida na versão web, permite agrupar listas de reprodução por gênero ou qualquer outro critério que faça sentido para você.

Para criar uma pasta, basta clicar com o botão direito do mouse no menu lateral esquerdo e selecionar a opção "Criar pasta". Depois, é só arrastar as playlists que desejar para dentro dela. Isso limpa a interface e facilita a localização do que você quer ouvir.

2. Use atalhos de teclado para agilizar tudo

A navegação no Spotify Web pode ser muito mais rápida com o uso de atalhos de teclado. Por meio das teclas, você pode controlar a reprodução, o volume e outras funções.

Alguns dos comandos mais úteis são (no Mac, substitua a tecla Ctrl por Cmd):

Barra de espaço: tocar ou pausar a música.

Ctrl + Seta para a direita: pular para a próxima faixa.

Ctrl + Seta para a esquerda: voltar para a faixa anterior.

Ctrl + Seta para cima/baixo: aumentar ou diminuir o volume.

3. Faça buscas avançadas e precisas

Com os filtros avançados, a barra de pesquisa padrão se torna mais útil. É possível refinar a busca por ano, gênero ou gravadora, economizando tempo e revelando, de forma mais simples, faixas que talvez você não encontrasse de outra forma.

Para usar o recurso, combine termos na barra de busca. Por exemplo, digite artist:"Daft Punk" year:1997-2005 para encontrar músicas de um artista em um período específico, ou use genre:samba para limitar os resultados a um gênero musical.

4. Saiba o que seus amigos estão escutando em tempo real

O aplicativo para Windows permite que você acompanhe o que seus amigos estão ouvindo naquele momento, cada um em seu próprio dispositivo.

Para acessar, clique no ícone de “atividade dos amigos”, disponível na parte superior da tela. Uma seção será aberta ao lado direito da tela expondo os seus amigos e quais as músicas estão sendo reproduzidas.

5. Arraste e solte músicas para compartilhar

Uma forma simples e rápida de compartilhar uma música é usando o recurso de arrastar e soltar. Clique em uma faixa, segure e arraste-a para fora do navegador, soltando em uma conversa de WhatsApp Web, Telegram ou em um documento de texto. O Spotify gera automaticamente um link da música, facilitando o compartilhamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.