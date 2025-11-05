Negócios com IA: workshop online está com inscrições abertas
Evento 100% prático tem foco na gestão, marketing e ferramentas e é voltado a empresários, líderes e gestores
A ETC Negócios consultoria e letramento, especializada em inteligência artificial, realiza, nesta quinta-feira, o workshop online e ao vivo: Inteligência Artificial na Gestão de Negócios. O evento é voltado a empresários, líderes e gestores que buscam aplicar a IA de forma prática e imediata para otimizar processos e impulsionar resultados.
Com foco total na aplicabilidade, o workshop será ministrado por Alysson Lisboa, professor universitário e doutorando em inteligência artificial pela UFMG com mais de 25 anos de experiência no ambiente digital.
O objetivo é oferecer aos participantes duas horas de conteúdo prático com ênfase em resultados reais para áreas como gestão avançada de prompts, criação de agentes de IA, análise de relatórios e finanças. O professor desenvolveu uma metodologia própria que ajuda os empresários a pensar soluções de IA a partir de problemas reais que vivenciam.
O evento é ideal para profissionais que buscam entender sobre sobre o uso da Inteligência Artificial Generativa e querem aprender como construir prompts mais elaborados nas principais plataformas como ChatGPT, Gemini e outros.
Insights
"Este não é mais um curso teórico. É um workshop para quem quer transformar dados em insights estratégicos, automatizar processos complexos e usar a IA para tomar decisões mais rápidas e assertivas. Vamos direto ao ponto, com um checklist de eficiência e apresentação do Canvas de IA exclusivo para o desenvolvimento de projetos", destaca Alysson Lisboa Neves. O workshop tem o apoio da Price Survey e do Raja Hub.
Serviço
-
Evento: Inteligência Artificial para gestão eficiente na Gestão de Negócios
-
Realização: ETC Negócios
-
Data: 6 de Novembro de 2025 (quarta-feira)
-
Horário: 18h30 às 21h00 (horário de Brasília)
-
Formato: Online e ao vivo
-
Site do evento: https://ia.etcnegocios.com.br/
-
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento-online/workshop-inteligencia-artificial-na-gestao-de-negocios/3178296
-
Página do Evento: ia.etcnegocios.com.br
-
Apoio: Price Survey e Raja Hub
