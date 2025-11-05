Negócios com IA: workshop online está com inscrições abertas

A ETC Negócios consultoria e letramento, especializada em inteligência artificial, realiza, nesta quinta-feira, o workshop online e ao vivo: Inteligência Artificial na Gestão de Negócios. O evento é voltado a empresários, líderes e gestores que buscam aplicar a IA de forma prática e imediata para otimizar processos e impulsionar resultados.

Com foco total na aplicabilidade, o workshop será ministrado por Alysson Lisboa, professor universitário e doutorando em inteligência artificial pela UFMG com mais de 25 anos de experiência no ambiente digital.

O objetivo é oferecer aos participantes duas horas de conteúdo prático com ênfase em resultados reais para áreas como gestão avançada de prompts, criação de agentes de IA, análise de relatórios e finanças. O professor desenvolveu uma metodologia própria que ajuda os empresários a pensar soluções de IA a partir de problemas reais que vivenciam.

O evento é ideal para profissionais que buscam entender sobre sobre o uso da Inteligência Artificial Generativa e querem aprender como construir prompts mais elaborados nas principais plataformas como ChatGPT, Gemini e outros.

Insights

"Este não é mais um curso teórico. É um workshop para quem quer transformar dados em insights estratégicos, automatizar processos complexos e usar a IA para tomar decisões mais rápidas e assertivas. Vamos direto ao ponto, com um checklist de eficiência e apresentação do Canvas de IA exclusivo para o desenvolvimento de projetos", destaca Alysson Lisboa Neves. O workshop tem o apoio da Price Survey e do Raja Hub.

Serviço