Início Tecnologia
EDUCAÇÃO

Plataforma EAD oferece aprendizado em games para jovens de todo Brasil

Jovens de todas as regiões do Brasil podem acessar cursos online gratuitos de e-sports e gamificação, com workshops de profissionais do setor

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma.
02/11/2025 13:07

DiversiGames lança cursos gratuitos e conecta jovens ao mercado de games
DiversiGames lança cursos gratuitos e conecta jovens ao mercado de games crédito: Diversigames/divulgação

A educação no universo gamer está se tornando mais acessível. A plataforma EAD da DiversiGames permite que jovens de qualquer região do Brasil participem de cursos gratuitos de e-sports e gamificação.

“A plataforma foi criada para ampliar o acesso ao universo gamer e às possibilidades educacionais que ele oferece”, explica Mariana Uchôa, presidente da DiversiGames. “O grande diferencial é que é a primeira plataforma 100% gratuita no Brasil, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, se inscreva e participe.”

Os cursos iniciais incluem e-sports, com módulos sobre Valorant, LoL, CS2, Free Fire, Fortnite e Rocket League, e Games na Educação, voltado a professores que desejam incorporar jogos como ferramenta pedagógica.

O projeto também considera os desafios de acesso à tecnologia. “Mesmo pessoas em extrema vulnerabilidade, que poderiam ter dificuldade de acessar conteúdos gratuitos, terão a oportunidade de participar e aproveitar os cursos da plataforma”, afirma Mariana. Para isso, a DiversiGames firmou parcerias com ONGs, escolas públicas e instituições sociais que disponibilizam computadores, celulares e internet.

Além dos cursos iniciais, a plataforma planeja lançar mais de dez formações ao longo do ano, incluindo inglês voltado para o universo gamer, educação financeira e ambiental, programação, game design e card games. A iniciativa também oferece workshops e masterclasses com profissionais da indústria, conectando jovens a oportunidades reais de aprendizado e carreira.

O impacto vai além das habilidades técnicas. Participantes desenvolvem pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe e empatia, enquanto discutem diversidade, cidadania digital, saúde mental e sustentabilidade.

As inscrições para a plataforma EAD serão abertas em breve, e os interessados podem acessar o site oficial. A meta do projeto é atingir mais de 1000 jovens por ano, em regiões urbanas e rurais, conectando aprendizado digital e oportunidades no mercado de games.

