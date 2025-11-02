Plataforma EAD oferece aprendizado em games para jovens de todo Brasil
Jovens de todas as regiões do Brasil podem acessar cursos online gratuitos de e-sports e gamificação, com workshops de profissionais do setor
compartilheSIGA
A educação no universo gamer está se tornando mais acessível. A plataforma EAD da DiversiGames permite que jovens de qualquer região do Brasil participem de cursos gratuitos de e-sports e gamificação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
“A plataforma foi criada para ampliar o acesso ao universo gamer e às possibilidades educacionais que ele oferece”, explica Mariana Uchôa, presidente da DiversiGames. “O grande diferencial é que é a primeira plataforma 100% gratuita no Brasil, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, se inscreva e participe.”
Os cursos iniciais incluem e-sports, com módulos sobre Valorant, LoL, CS2, Free Fire, Fortnite e Rocket League, e Games na Educação, voltado a professores que desejam incorporar jogos como ferramenta pedagógica.
O projeto também considera os desafios de acesso à tecnologia. “Mesmo pessoas em extrema vulnerabilidade, que poderiam ter dificuldade de acessar conteúdos gratuitos, terão a oportunidade de participar e aproveitar os cursos da plataforma”, afirma Mariana. Para isso, a DiversiGames firmou parcerias com ONGs, escolas públicas e instituições sociais que disponibilizam computadores, celulares e internet.
Além dos cursos iniciais, a plataforma planeja lançar mais de dez formações ao longo do ano, incluindo inglês voltado para o universo gamer, educação financeira e ambiental, programação, game design e card games. A iniciativa também oferece workshops e masterclasses com profissionais da indústria, conectando jovens a oportunidades reais de aprendizado e carreira.
O impacto vai além das habilidades técnicas. Participantes desenvolvem pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe e empatia, enquanto discutem diversidade, cidadania digital, saúde mental e sustentabilidade.
As inscrições para a plataforma EAD serão abertas em breve, e os interessados podem acessar o site oficial. A meta do projeto é atingir mais de 1000 jovens por ano, em regiões urbanas e rurais, conectando aprendizado digital e oportunidades no mercado de games.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Conheça o Glitch Clube
O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.