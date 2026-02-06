Ensaios da Anitta chega a BH com tema cósmico e match astrológico

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com exatos dez anos de história, o Ensaios da Anitta chega a Belo Horizonte neste sábado (7/2). Consolidado como um dos principais eventos do pré-carnaval brasileiro, o projeto reúne hits que marcaram a carreira da cantora, lançamentos recentes e músicas que embalam a folia. A Esplanada do Mineirão será novamente palco do show, que começa por volta das 18h, com portões abertos às 14h.

Uma das marcas registradas do Ensaios é o figurino de Anitta. A cada edição, a artista escolhe um tema que orienta não só seus looks, como também as produções dos fãs. Em 2026, a proposta é o “Cosmos”, uma celebração da astrologia, dos signos e do universo místico.

A turnê já passou por Belém (PA), onde Anitta homenageou Áries, seu próprio signo; Fortaleza (CE), representando Capricórnio; Recife (PE), com Leão; e Rio de Janeiro (RJ), sob a energia de Touro.

O signo escolhido para Belo Horizonte segue em segredo - revelado apenas durante o show. Entre os fãs, as apostas se dividem entre Aquário, Gêmeos e Peixes, com vantagem para Gêmeos, em "resenhas" nas redes sociais. No domingo (8/2), a cantora se apresenta em São Paulo (SP), encerrando essa etapa da temporada.

Mas o projeto não para por aí. Nesta semana, foi anunciado que o Ensaios da Anitta ganhará uma edição internacional, com estreia marcada para junho, em Lisboa, Portugal, durante o verão europeu. As vendas começam neste sábado, às 10h (horário de Brasília) – 13h no horário local. “Vamos levar a melhor energia do Brasil para o nosso primeiro Ensaios da Anitta internacional. Prontos para essa viagem?”, informou a assessoria da artista, em nota.

Match astrológico

Conhecido não apenas como esquenta de carnaval, mas também como ambiente propício para paqueras, o Ensaios ganha neste ano uma novidade voltada às conexões afetivas. A plataforma de relacionamentos 639COM, patrocinadora oficial do evento, levará às edições de Belo Horizonte e São Paulo uma experiência que une tecnologia e astrologia.

“Não se trata apenas de uma plataforma de relacionamentos, mas de uma nova forma de as pessoas se conectarem. A ideia é quebrar o padrão das conexões baseadas no swipe e estimular encontros guiados por mapas astrais compatíveis, com propósito e essência”, explica Yule Mares, COO do 639Hertz, ecossistema de relações do Grupo 639.

O funcionamento é simples: o cadastro é gratuito e solicita apenas data, local e hora exata de nascimento. A partir dessas informações, o algoritmo cruza os mapas astrais dos participantes e indica conexões com maior afinidade simbólica.

A iniciativa contempla diferentes identidades de gênero e garante que as conexões ocorram apenas entre pessoas que optaram por se relacionar com aquela identidade, criando um ambiente mais inclusivo e alinhado às expectativas de cada usuário.