Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, FOLIÕES

BH pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira de carnaval

Apesar do calorão que marcou a manhã e início da tarde de hoje (16/2), dia pode terminar com chuva, segundo a Defesa Civil de BH

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/02/2026 16:50

compartilhe

SIGA
x
Sol forte marca esta segunda-feira de carnaval, que pode terminar com pancadas de chuva
Sol forte marca esta segunda-feira de carnaval, que pode terminar com pancadas de chuva crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira de carnaval (16/2), apesar do calorão que marcou a manhã e início da tarde. O alerta da Defesa Civil municipal é válido até as 8h de terça-feira (17/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 O órgão informa que a chuva pode ter volume de 20mm com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. 

Foliões e moradores da capital mineira devem evitar áreas de inundação, ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

A Defesa Civil de BH também orienta a população a não estacionar veículos debaixo de árvores. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-de-bh chuva previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay