BH pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira de carnaval

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira de carnaval (16/2), apesar do calorão que marcou a manhã e início da tarde. O alerta da Defesa Civil municipal é válido até as 8h de terça-feira (17/2).

O órgão informa que a chuva pode ter volume de 20mm com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.

Foliões e moradores da capital mineira devem evitar áreas de inundação, ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

A Defesa Civil de BH também orienta a população a não estacionar veículos debaixo de árvores. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199).