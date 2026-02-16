Sem assédio: mulheres relatam clima amistoso e tranquilo nos blocos de BH
Foliãs relatam que ambiente dos blocos é tranquilo, sem registros de assédio ou furtos nas experiências recentes
A estudante de medicina Marina Santana, de 22 anos, e a de ensino médio Carolina Silva, de 18, ambas de Belo Horizonte, participam do carnaval da cidade há dois anos e acompanharam, nesta segunda-feira (16/2), o bloco Swing Safado, na Avenida dos Andradas, no Bairro Pompéia, na Região Leste.
Elas avaliam o ambiente dos blocos como tranquilo, sem registros de assédio ou furtos nas experiências recentes.
Segundo as duas, as estudantes já participaram de três blocos desde o início da festa.
Apesar de estarem apenas as duas no momento da entrevista ao EM, disseram que costumam circular em grupos maiores por segurança.
“A gente anda em grupão com, no mínimo, seis pessoas, entre homens e mulheres”, relataram ambas.