Folião fiel: idoso de 87 anos curte bloco Leão da Lagoinha

Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico. Comunicação Integrada na PUC Minas. Repórter-fotográfico com mais de 15 anos de experiência em coberturas de grandes reportagens locais, nacionais e internacionais

No bloco Leão da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um folião fiel em meio à galera: Milton Moreira de Souza, de 87 anos. O idoso curtia o grupo, que existe desde 1947, na década de 90. E neste ano, na segunda-feira de carnaval (16/2), revisitou a folia acompanhado do cuidador Fabrício Batista e da filha Elaine Moreira de Souza.

Segundo Fabrício, Milton aproveitava o Leão da Lagoinha ao lado dos patrões da época. Em 2026, o idoso está usufruindo da música vestindo o abadá do bloco e sentado em uma cadeira de rodas.

A agremiação costuma homenagear orixás em suas edições. Nesta edição, o evento celebra Iemanjá. “Escolhemos esse tema porque o território da Lagoinha tem uma grandiosidade de casas, tendas e terreiro de matriz africana e povo preto”, afirma Jairo Nascimento, presidente do bloco.

Leia Mais Bloco Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá; veja fotos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2026, pela primeira vez, o Leão tem uma rainha plus size e uma rainha trans. “Queremos que elas provem que podem conquistar posições de destaque e realizar seus sonhos no carnaval, a presença delas garante que essa grande festa seja para todos”, diz o presidente.