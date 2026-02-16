Assine
CARNAVAL DE BH

Folião fiel: idoso de 87 anos curte bloco Leão da Lagoinha

Milton Moreira de Souza, que ia ao bloco na década de 70, revisita a folia neste ano, de cadeira de rodas

Ramon Lisboa
Laura Scardua
Ramon Lisboa
Repórter
Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico.
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/02/2026 19:07 - atualizado em 16/02/2026 19:12

Milton Moreira de Souza, de 87 anos, curte o bloco Leão da Lagoinha, que costumava curtir na década de 70
Milton Moreira de Souza, de 87 anos, curte o bloco Leão da Lagoinha crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

No bloco Leão da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um folião fiel em meio à galera: Milton Moreira de Souza, de 87 anos. O idoso curtia o grupo, que existe desde 1947, na década de 90. E neste ano, na segunda-feira de carnaval (16/2), revisitou a folia acompanhado do cuidador Fabrício Batista e da filha Elaine Moreira de Souza.

Segundo Fabrício, Milton aproveitava o Leão da Lagoinha ao lado dos patrões da época. Em 2026, o idoso está usufruindo da música vestindo o abadá do bloco e sentado em uma cadeira de rodas. 

A agremiação costuma homenagear orixás em suas edições. Nesta edição, o evento celebra Iemanjá. “Escolhemos esse tema porque o território da Lagoinha tem uma grandiosidade de casas, tendas e terreiro de matriz africana e povo preto”, afirma Jairo Nascimento, presidente do bloco.  

Em 2026, pela primeira vez, o Leão tem uma rainha plus size e uma rainha trans. “Queremos que elas provem que podem conquistar posições de destaque e realizar seus sonhos no carnaval, a presença delas garante que essa grande festa seja para todos”, diz o presidente.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte carnaval carnaval-de-bh lagoinha

