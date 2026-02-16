Show de Luísa Sonza começa com 1h30 de atraso no carnaval de BH

O show de Luísa Sonza começou na tarde desta segunda-feira (16/2) no Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG) com cerca de uma hora e meia de atraso em relação ao horário previsto, às 14h.

Ao subir no trio, a cantora falou sobre a expectativa para a apresentação. “O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer o melhor para toda a galera”, afirmou.

Mesmo com a demora, o público permaneceu e reagiu com entusiasmo ao início do show, cantando, pulando e acompanhando a performance desde as primeiras músicas.

