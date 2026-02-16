Assine
CARNAVAL 2026

Show de Luísa Sonza começa com 1h30 de atraso no carnaval de BH

Cantora se apresenta no Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil. Programação previa início do show às 14h

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/02/2026 16:22 - atualizado em 16/02/2026 16:24

Foliões esperam por apresentação de Luísa Sonza
Foliões esperam por apresentação de Luísa Sonza crédito: Wellington Barbosa

O show de Luísa Sonza começou na tarde desta segunda-feira (16/2) no Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG) com cerca de uma hora e meia de atraso em relação ao horário previsto, às 14h.

Ao subir no trio, a cantora falou sobre a expectativa para a apresentação. “O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer o melhor para toda a galera”, afirmou.

Mesmo com a demora, o público permaneceu e reagiu com entusiasmo ao início do show, cantando, pulando e acompanhando a performance desde as primeiras músicas.

Luísa Sonza antes de se apresentar em Bloco dos Irmãos
Luísa Sonza antes de se apresentar em Bloco dos Gêmeos Wellington Barbosa

