REGIÃO NOROESTE DE BH
Bloco Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá; veja fotos
O bloco Leão da Lagoinha foi fundado em 1947, sendo a agremiação mais antiga do carnaval de Belo Horizonte
O bloco de Carnaval Leão da Lagoinha foi fundado em 1947 Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
Neste ano, o bloco de Carnaval Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
O bloco tradicional ocorre na Região Noroeste de Belo Horizonte Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
O bloco Leão da Lagoinha foi fundado em 1947, sendo a agremiação mais antiga de Belo Horizonte Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
O Bloco Leão da Lagoinha tem tradição de homenagear os orixás. Em 2023, realizou homenagem para Zé Pelintra; em 2024, para Ogum; e em 2025, para Cosme e Damião Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
Bloco Leão da Lagoinha leva folia para a Região Noroeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16/2) Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press
