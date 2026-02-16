Assine
REGIÃO NOROESTE DE BH

Bloco Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá; veja fotos

O bloco Leão da Lagoinha foi fundado em 1947, sendo a agremiação mais antiga do carnaval de Belo Horizonte

Ramon Lisboa
  • O bloco de Carnaval Leão da Lagoinha foi fundado em 1947
  • Neste ano, o bloco de Carnaval Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá
  • Neste ano, o bloco de Carnaval Leão da Lagoinha homenageia Iemanjá
  • O bloco tradicional ocorre na Região Noroeste de Belo Horizonte
  • O bloco tradicional ocorre na Região Noroeste de Belo Horizonte
  • O bloco Leão da Lagoinha foi fundado em 1947, sendo a agremiação mais antiga de Belo Horizonte
  • O Bloco Leão da Lagoinha tem tradição de homenagear os orixás. Em 2023, realizou homenagem para Zé Pelintra; em 2024, para Ogum; e em 2025, para Cosme e Damião
  • O Bloco Leão da Lagoinha tem tradição de homenagear os orixás. Em 2023, realizou homenagem para Zé Pelintra; em 2024, para Ogum; e em 2025, para Cosme e Damião
  • Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha
  • O Bloco Leão da Lagoinha tem tradição de homenagear os orixás. Em 2023, realizou homenagem para Zé Pelintra; em 2024, para Ogum; e em 2025, para Cosme e Damião
  • Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha
  • Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha
  • Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha
  • Bloco Leão da Lagoinha leva folia para a Região Noroeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16/2)
  • Bloco Leão da Lagoinha leva folia para a Região Noroeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16/2)
  • Bloco Leão da Lagoinha leva folia para a Região Noroeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16/2)
  • Foliões se reúnem na Região Noroeste de Belo Horizonte para o bloco Leão da Lagoinha
  • O bloco de Carnaval Leão da Lagoinha foi fundado em 1947
