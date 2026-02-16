Swing Safado mantém Andradas lotada mesmo após 3 horas de show

O carnaval de Belo Horizonte seguiu movimentado na tarde desta segunda-feira (16/2), com a Avenida dos Andradas ocupada pelo terceiro dia consecutivo. Desta vez, o público acompanhou o Bloco Swing Safado, que levou ao trio repertório de axé e funk.

Matheus Lucena, de 30 anos, e o inglês Mathew Kerl, de 32, vieram de dinossauro para homenagear a banda Docus que eles têm em Barcelona, na Espanha. “O nome remete ao dinossauro Docus. E gostamos de usá-las porque divulgamos nossa banda através do QRCode e divulgamos as belezas do ecossistema”, afirma o brasileiro.

Para driblar a oferta limitada de banheiros químicos na avenida principal, parte dos foliões utilizou banheiros da comunidade Vila São Rafael. Moradores cobravam R$ 2 pelo uso.

Mesmo após cerca de três horas de apresentação, a circulação seguia difícil em alguns trechos da Andradas, com grande concentração de foliões. A presença policial era constante ao longo da via, com patrulhamento frequente no meio do público.

O Bloco Volta Belchior e É o Amô comandaram a avenida sonorizada nos últimos dias.

Sobre o bloco



O Swing Safado reúne influências de pagodão mineiro, funk e axé, com repertório voltado à dança e à interação com o público.

O grupo destaca referências da cultura periférica e costuma atrair grande participação popular em seus cortejos.