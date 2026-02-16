Assine
CARNAVAL 2026

Bloco dos Gêmeos recebe Luísa Sonza em BH: confira as fotos

Cantora empolga o público com sucessos e foliões se jogam no desfile que acontece nesta segunda (16/2)

Estado de Minas
  • Foliões aguardam Luísa Sonza e improvisam "show de leques" no Bloco dos Gêmeos.
    Foliões aguardam Luísa Sonza e improvisam "show de leques" no Bloco dos Gêmeos. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Foliões improvisaram um "show de leques" para amenizar o calor na tarde desta segunda-feira (16/2).
    Foliões improvisaram um "show de leques" para amenizar o calor na tarde desta segunda-feira (16/2). Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Bloco dos Gêmeos reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no carnaval de Belo Horizonte.
    Bloco dos Gêmeos reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no carnaval de Belo Horizonte. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Show de Luísa Sonza, que estava previsto para as 14h, começou com 1h30 de atraso.
    Show de Luísa Sonza, que estava previsto para as 14h, começou com 1h30 de atraso. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Mesmo com a demora, público permaneceu no local e reagiu com entusiasmo ao início do show.
    Mesmo com a demora, público permaneceu no local e reagiu com entusiasmo ao início do show. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Público canta, pula e acompanha o bloco com animação desde o início da concentração.
    Público canta, pula e acompanha o bloco com animação desde o início da concentração. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Giovanna Lima, do "BBB 24", foi prestigiar o show da Luísa Sonza.
    Giovanna Lima, do "BBB 24", foi prestigiar o show da Luísa Sonza. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • Ao subir ao trio, Luísa Sonza expressou sua empolgação: "O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer o melhor para toda a galera", declarou.
    Ao subir ao trio, Luísa Sonza expressou sua empolgação: "O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer o melhor para toda a galera", declarou. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
