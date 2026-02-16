CARNAVAL 2026
Bloco dos Gêmeos recebe Luísa Sonza em BH: confira as fotos
Cantora empolga o público com sucessos e foliões se jogam no desfile que acontece nesta segunda (16/2)
Foliões aguardam Luísa Sonza e improvisam "show de leques" no Bloco dos Gêmeos. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Foliões improvisaram um "show de leques" para amenizar o calor na tarde desta segunda-feira (16/2). Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Bloco dos Gêmeos reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no carnaval de Belo Horizonte. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Show de Luísa Sonza, que estava previsto para as 14h, começou com 1h30 de atraso. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Mesmo com a demora, público permaneceu no local e reagiu com entusiasmo ao início do show. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Público canta, pula e acompanha o bloco com animação desde o início da concentração. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Giovanna Lima, do "BBB 24", foi prestigiar o show da Luísa Sonza. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
Ao subir ao trio, Luísa Sonza expressou sua empolgação: "O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer o melhor para toda a galera", declarou. Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press