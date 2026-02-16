Assine
GRANDE BH

MG: foragido por roubo e extorsão é preso na Fernão Dias com fios de cobre

O homem estava a pé, à margem da rodovia, na altura de Contagem, manuseando fios de cobre, segundo informado pela PRF

16/02/2026 20:49

Prisão feita pela PRF ocorreu no decorrer da abordagem de um pedestre, que manuseava fios de cobre à margem da rodovia crédito: PRF

Um homem de 43 anos, foragido da Justiça por roubo, furto e extorsão, foi preso na tarde desta segunda-feira (16/2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na altura de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

O homem estava a pé, à margem da via, manuseando fios de cobre, segundo informado pela PRF. Ele foi abordado na altura do KM 478. 

Durante as diligências no local, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem expedido pela Justiça em Juatuba, também na Grande BH. 

"Dessa forma, o pedestre foi detido e encaminhado, ileso, à Depol de Contagem (MG), para providências cabíveis", informou a PRF em comunicado.

