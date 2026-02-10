Assine
overlay
Início Gerais
NOVA DROGA

PRF apreende nova droga sintética "abacaxizinho" na BR-040, em MG

Comprimidos estavam com dois homens abordados em Carandaí (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/02/2026 05:56

compartilhe

SIGA
x
Conhecida como tenanfetamina, a substância é considerada uma droga sintética de alto risco e vem sendo registrada em apreensões no Brasil desde 2024
Conhecida como tenanfetamina, a substância é considerada uma droga sintética de alto risco e vem sendo registrada em apreensões no Brasil desde 2024 crédito: PRF/Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), apreendeu uma droga sintética conhecida como “abacaxizinho” na BR-040, em Carandaí (MG), Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A abordagem ocorreu na noite de sexta-feira (6/2), quando equipes interceptaram uma Land Rover Freelander ocupada por dois homens, de 39 e 38 anos, no sentido Juiz de Fora–Belo Horizonte da rodovia.

Durante a fiscalização, foram encontradas 25 unidades da substância, além de cinco unidades de LSD e uma pequena porção de haxixe. A origem, o destino e a finalidade do material serão investigados.

Leia Mais

A ocorrência, os suspeitos, o veículo e as drogas foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais em Conselheiro Lafaiete.

O que é o “abacaxizinho”?

De acordo com a PRF, a substância conhecida como tenanfetamina, é considerada uma droga sintética de alto risco e vem sendo registrada em apreensões no Brasil desde 2024. O entorpecente costuma ser comercializado em comprimidos amarelos com formato semelhante ao de um pequeno abacaxi.

Segundo autoridades, trata-se de uma variação de drogas do tipo ecstasy, com compostos capazes de provocar efeitos psicodélicos intensos, agitação, taquicardia e alucinações. Há relatos de que o uso pode causar consequências graves à saúde e até levar à morte em casos extremos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A droga tem se popularizado em baladas de música eletrônica e festivais de música sertaneja, atraindo jovens.

Tópicos relacionados:

br-040 droga juiz-de-fora minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay