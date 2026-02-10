PRF apreende nova droga sintética "abacaxizinho" na BR-040, em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), apreendeu uma droga sintética conhecida como “abacaxizinho” na BR-040, em Carandaí (MG), Região Central do estado.

A abordagem ocorreu na noite de sexta-feira (6/2), quando equipes interceptaram uma Land Rover Freelander ocupada por dois homens, de 39 e 38 anos, no sentido Juiz de Fora–Belo Horizonte da rodovia.

Durante a fiscalização, foram encontradas 25 unidades da substância, além de cinco unidades de LSD e uma pequena porção de haxixe. A origem, o destino e a finalidade do material serão investigados.

A ocorrência, os suspeitos, o veículo e as drogas foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais em Conselheiro Lafaiete.

O que é o “abacaxizinho”?



De acordo com a PRF, a substância conhecida como tenanfetamina, é considerada uma droga sintética de alto risco e vem sendo registrada em apreensões no Brasil desde 2024. O entorpecente costuma ser comercializado em comprimidos amarelos com formato semelhante ao de um pequeno abacaxi.

Segundo autoridades, trata-se de uma variação de drogas do tipo ecstasy, com compostos capazes de provocar efeitos psicodélicos intensos, agitação, taquicardia e alucinações. Há relatos de que o uso pode causar consequências graves à saúde e até levar à morte em casos extremos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A droga tem se popularizado em baladas de música eletrônica e festivais de música sertaneja, atraindo jovens.