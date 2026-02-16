Mais de 80 cidades de Minas entram em alerta para baixa umidade

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 87 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida até as 19h desta terça-feira (17/2).

Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta para baixa umidade