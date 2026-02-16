Assine
'PERIGO POTENCIAL'

Mais de 80 cidades de Minas entram em alerta para baixa umidade

Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até as 19h desta terça-feira (17/2)

16/02/2026 21:23

Baixa umidade vem na esteira de tempo quente e seco
Baixa umidade vem na esteira de tempo quente e seco crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 87 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida até as 19h desta terça-feira (17/2).

Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta para baixa umidade

  1. Arinos
  2. Bocaiúva
  3. Bonfinópolis de Minas
  4. Bonito de Minas
  5. Brasilândia de Minas
  6. Brasília de Minas
  7. Buritis
  8. Buritizeiro
  9. Campo Azul
  10. Capitão Enéas
  11. Catuti
  12. Chapada Gaúcha
  13. Claro dos Poções
  14. Cônego Marinho
  15. Coração de Jesus
  16. Dom Bosco
  17. Engenheiro Navarro
  18. Espinosa
  19. Formoso
  20. Francisco Dumont
  21. Francisco Sá
  22. Fruta de Leite
  23. Gameleiras
  24. Glaucilândia
  25. Grão Mogol
  26. Guaraciama
  27. Ibiaí
  28. Ibiracatu
  29. Icaraí de Minas
  30. Indaiabira
  31. Itacambira
  32. Itacarambi
  33. Jaíba
  34. Janaúba
  35. Januária
  36. Japonvar
  37. Jequitaí
  38. João Pinheiro
  39. Juramento
  40. Juvenília
  41. Lagoa dos Patos
  42. Lontra
  43. Luislândia
  44. Mamonas
  45. Manga
  46. Matias Cardoso
  47. Mato Verde
  48. Mirabela
  49. Miravânia
  50. Montalvânia
  51. Monte Azul
  52. Montes Claros
  53. Montezuma
  54. Natalândia
  55. Nova Porteirinha
  56. Novorizonte
  57. Pai Pedro
  58. Paracatu
  59. Patis
  60. Pedras de Maria da Cruz
  61. Pintópolis
  62. Pirapora
  63. Ponto Chique
  64. Porteirinha
  65. Riachinho
  66. Riacho dos Machados
  67. Rio Pardo de Minas
  68. Salinas
  69. Santa Fé de Minas
  70. Santo Antônio do Retiro
  71. São Francisco
  72. São João da Lagoa
  73. São João da Ponte
  74. São João das Missões
  75. São João do Pacuí
  76. São João do Paraíso
  77. São Romão
  78. Serranópolis de Minas
  79. Taiobeiras
  80. Ubaí
  81. Unaí
  82. Uruana de Minas
  83. Urucuia
  84. Vargem Grande do Rio Pardo
  85. Várzea da Palma
  86. Varzelândia
  87. Verdelândia

Tópicos relacionados:

baixa-umidade clima meteorologia minas-gerais

