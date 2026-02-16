Mais de 80 cidades de Minas entram em alerta para baixa umidade
Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até as 19h desta terça-feira (17/2)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 87 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida até as 19h desta terça-feira (17/2).
Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.
Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Cidades em alerta para baixa umidade
- Arinos
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Campo Azul
- Capitão Enéas
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Dom Bosco
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Formoso
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Juramento
- Juvenília
- Lagoa dos Patos
- Lontra
- Luislândia
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montes Claros
- Montezuma
- Natalândia
- Nova Porteirinha
- Novorizonte
- Pai Pedro
- Paracatu
- Patis
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Pirapora
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São Romão
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Ubaí
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia