Caminhão carregado com tijolos perde freio e invade casa em Santa Luzia

Um caminhão carregado com tijolos atingiu uma casa na manhã desta quinta-feira (19/2) na Rua Atalaia, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o caminhão atravessado no meio da rua, com a traseira do veículo dentro da residência. Com o impacto, parte do muro foi destruída, o vidro da fachada estilhaçado e ferragens do portão ficaram danificadas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o condutor do veículo, um homem de 54 anos, relatou que trabalha em um depósito de materiais de construção e transportava a carga no momento do acidente. Ao subir um morro considerado muito íngreme e parar em um cruzamento, o caminhão teria descido desgovernado, mesmo com o freio de mão acionado.

O motorista contou aos militares que ainda tentou descer do veículo, mas não conseguiu evitar que o caminhão atingisse o imóvel.

A moradora relatou que estava dormindo quando foi surpreendida por um forte estrondo vindo do lado de fora da casa. Ao sair para verificar o que havia acontecido, viu o caminhão já encostado no muro da residência.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o gerente do depósito se prontificou a arcar com os prejuízos. A ocorrência foi registrada às 8h38.