Assine
overlay
Início Gerais
QUE SUSTO!

Caminhão carregado com tijolos perde freio e invade casa em Santa Luzia

Motorista diz que veículo perdeu força em morro íngreme e desceu desgovernado. Ninguém ficou ferido

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
19/02/2026 14:15

compartilhe

SIGA
x
Ninguém ficou ferido
Caminhão carregado com tijolos perde freio e invade casa em Santa Luzia crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um caminhão carregado com tijolos atingiu uma casa na manhã desta quinta-feira (19/2) na Rua Atalaia, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o caminhão atravessado no meio da rua, com a traseira do veículo dentro da residência. Com o impacto, parte do muro foi destruída, o vidro da fachada estilhaçado e ferragens do portão ficaram danificadas.

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o condutor do veículo, um homem de 54 anos, relatou que trabalha em um depósito de materiais de construção e transportava a carga no momento do acidente. Ao subir um morro considerado muito íngreme e parar em um cruzamento, o caminhão teria descido desgovernado, mesmo com o freio de mão acionado.

O motorista contou aos militares que ainda tentou descer do veículo, mas não conseguiu evitar que o caminhão atingisse o imóvel.

A moradora relatou que estava dormindo quando foi surpreendida por um forte estrondo vindo do lado de fora da casa. Ao sair para verificar o que havia acontecido, viu o caminhão já encostado no muro da residência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o gerente do depósito se prontificou a arcar com os prejuízos. A ocorrência foi registrada às 8h38.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito caminhava minas-gerais policia-militar santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay