Explosão de caminhão-tanque deixa três mortos e 10 feridos no Chile

Uma explosão de um caminhão-tanque de gás nesta quinta-feira (19) matou pelo menos três pessoas e feriu 10 em Santiago, informaram as autoridades.

Por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília), o motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção.

"Temos três mortos e 10 feridos, alguns em estado grave", disse o delegado presidencial Gonzalo Durán a repórteres, acrescentando que a causa do acidente está sendo investigada.

A explosão gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital.

O general da polícia Víctor Vielma indicou que a explosão também danificou "alguns veículos dentro de um prédio adjacente e afetou uma cúpula na área".

Os bombeiros estão combatendo o incêndio.

