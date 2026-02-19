Assine
Internacional

Explosão de caminhão-tanque deixa três mortos e 10 feridos no Chile

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 11:01

Uma explosão de um caminhão-tanque de gás nesta quinta-feira (19) matou pelo menos três pessoas e feriu 10 em Santiago, informaram as autoridades. 

Por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília), o motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção.

"Temos três mortos e 10 feridos, alguns em estado grave", disse o delegado presidencial Gonzalo Durán a repórteres, acrescentando que a causa do acidente está sendo investigada. 

A explosão gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital. 

O general da polícia Víctor Vielma indicou que a explosão também danificou "alguns veículos dentro de um prédio adjacente e afetou uma cúpula na área". 

Os bombeiros estão combatendo o incêndio.

axl/nn/aa

