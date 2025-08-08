Guaxupé: casas são atingidas e 4 ficam feridos em acidente com caminhão

Um acidente entre um caminhão e um carro atingiu duas casas e deixou quatro pessoas feridas em Guaxupé, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (8/8). A colisão aconteceu no Bairro Parque dos Ipês e foi causada pelo condutor do caminhão, que teria sofrido um mal súbito e ficado inconsciente, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A corporação informou que, segundo relatos, o condutor estava descendo a Rua Renato Ferreira quando passou mal e colidiu com o carro de aplicativo e, em seguida, com as duas residências. Imagens enviadas pelos bombeiros mostram a frente do caminhão destruída entre os muros das duas casas, que foram parcialmente destruídos.

As quatro vítimas, três ocupantes do caminhão e o motorista do carro, sofreram ferimentos leves, segundo o CBMMG. Para retirada do condutor do veículo de carga, a corporação realizou técnicas de salvamento com uso de aparelho desencarcerador.

As vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Guaxupé por equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU. De acordo com o CBMMG, a perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e a Polícia Militar realizou o controle do tráfego e segurança da cena. A corporação informou ainda que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foi acionada para avaliação das estruturas das residências atingidas.

Acidente fatal

Na noite do último domingo (3/8), um acidente fatal em Guaxupé, na BR-146, deixou oito mortos e um ferido. Segundo o CBMMG, na ocasião, um carro Chevrolet Vectra, com cinco ocupantes, seguia sentido Guaxupé quando colidiu frontalmente com uma motocicleta, com duas pessoas, que trafegava no sentido oposto, rumo a Muzambinho, também no Sul de Minas. Após o impacto, o Vectra teria perdido o controle e atingido um terceiro carro, um Palio Weekend, com duas pessoas a bordo.

Foram constatadas as mortes das duas pessoas que estavam na motocicleta, um casal de 18 e 19 anos, dos dois passageiros do Palio, de 46 e 50 anos, e de quatro ocupantes do Vectra. O único sobrevivente da ocorrência foi uma criança de 12 anos, que perdeu no acidente os pais, de 38 e 41 anos, um irmão de 8 anos e uma irmã de 17, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A criança foi encontrada consciente e precisou ser desencarcerada pela equipe do Corpo de Bombeiros.