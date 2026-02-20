Acidente entre ônibus e carro deixa uma pessoa morta na BR-262

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida nesta sexta-feira (20/2) na BR-262, na altura de Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo estava parado na beira da rodovia, em frente a um ponto de parada conhecido como Milhão, quando foi atingido na traseira pelo veículo de passeio.

Um homem de 44 anos, que dirigia o Toyota Corolla, morreu ainda no local do acidente. A outra vítima também estava no carro, no banco do passageiro. Ela foi socorrida em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da região.

Já no coletivo estavam 22 pessoas, que não sofreram ferimentos. A equipe do CBMMG precisou aplicar serragem na pista para prevenir novos acidentes, uma vez que a colisão provocou derramamento de óleo.

Viaturas da Polícia Civil de Minas Gerais, da Polícia Rodoviária Federal e equipes da concessionária Way, responsável pela rodovia, também compareceram ao local e auxiliaram no atendimento. As causas do acidente estão sendo investigadas.