Casal e filha de 7 anos morrem em acidente na BR-491, em Guaxupé

Um casal e sua filha morreram após o carro em que estavam bater em uma árvore à margem da BR-491, na altura de Guaxupé (MG), no Sul do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (19/2). As vítimas foram identificadas como Marcelo Donizetti Martins, de 53 anos, Angela Maria Tavares Martins, de 46, e Maria Cecília Tavares Martins, de 7.

A família saiu de Alfenas (MG) e voltava para casa, em Guaxupé. Outro homem, de 63 anos e não identificado, estava na direção do automóvel que levava o casal e a criança. Ele sofreu algumas escoriações e foi atendido pela ambulância da EPR Vias do Café. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e bateu em uma árvore na altura do km 511 da rodovia.

Família viajava em um veículo Hyundai HB20 CBMMG

O casal morreu no local. A criança foi socorrida em estado grave e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Santa Casa de Guaxupé, mas teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Equipes da EPR Vias do Café realizaram o reboque do veículo, com o tráfego retornando à normalidade após o meio-dia.

Por meio das redes sociais, a Câmara Municipal de Guaxupé lamentou a morte da família. "Neste momento de dor imensurável, o Poder Legislativo se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade guaxupeana, que chora a perda prematura desta família tão querida. Que a força da fé e o apoio dos entes queridos tragam algum conforto aos corações enlutados. Expressamos nossas mais sinceras condolências e rogamos para que o motorista sobrevivente tenha uma pronta recuperação física e emocional", publicou o Legislativo.