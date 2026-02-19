MG: empregada doméstica é suspeita de furtar R$ 500 mil em joias da patroa
Polícia Civil de Barbacena divulgou o caso à imprensa nesta quinta-feira (19/2). Um comerciante teria receptado a mercadoria
Uma empregada doméstica é suspeita de furtar R$ 500 em joias na casa da patroa, no Bairro Campo, em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, segundo informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (19/2).
"Durante levantamentos, investigadores ouviram a vítima e constataram que não houve arrombamento ou qualquer tipo de entrada forçada no imóvel, o que afastou a hipótese de invasão externa", explicou em comunicado.
Ainda de acordo com a instituição policial, a análise de imagens de câmeras de monitoramento "indicou que a suspeita entrou na casa enquanto a proprietária estava ausente e saiu do local carregando um saco, possivelmente contendo as joias, deixando o endereço em seguida em um táxi".
Localizada, a mulher confessou o furto e disse ter vendido os objetos em um estabelecimento comercial no Centro, segundo a Polícia Civil. "O comerciante foi identificado, as joias foram recuperadas em seu poder e ambos foram conduzidos à delegacia", finalizou.
As idades dos envolvidos e a data do crime não foram divulgadas. A reportagem fez contato com a assessoria da Polícia Civil solicitando mais informações, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.