MG: empregada doméstica é suspeita de furtar R$ 500 mil em joias da patroa

Uma empregada doméstica é suspeita de furtar R$ 500 em joias na casa da patroa, no Bairro Campo, em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, segundo informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (19/2).

"Durante levantamentos, investigadores ouviram a vítima e constataram que não houve arrombamento ou qualquer tipo de entrada forçada no imóvel, o que afastou a hipótese de invasão externa", explicou em comunicado.

Ainda de acordo com a instituição policial, a análise de imagens de câmeras de monitoramento "indicou que a suspeita entrou na casa enquanto a proprietária estava ausente e saiu do local carregando um saco, possivelmente contendo as joias, deixando o endereço em seguida em um táxi".

Localizada, a mulher confessou o furto e disse ter vendido os objetos em um estabelecimento comercial no Centro, segundo a Polícia Civil. "O comerciante foi identificado, as joias foram recuperadas em seu poder e ambos foram conduzidos à delegacia", finalizou.

As idades dos envolvidos e a data do crime não foram divulgadas. A reportagem fez contato com a assessoria da Polícia Civil solicitando mais informações, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.