BH: homem dá facada nas costas de PM na Pampulha, é preso e morre em UPA

Um homem de 36 anos esfaqueou nas costas um policial militar de 31 anos, que se exercitava na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta quinta-feira (19/2). O agressor foi identificado, preso e conduzido para atendimento médico devido ao estado de agitação em que se encontrava, possivelmente provocado pelo uso de cocaína. Ele morreu pouco depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda Nova, segundo informações da Polícia Militar.

Ao Estado de Minas, a comandante da 15ª Companhia do 49º Batalhão em Venda Nova, capitã Aline Cristina da Costa Pires, disse que o policial estava de folga e foi atacado por volta das 13h40, enquanto caminhava pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do Bairro Garças. Ele recebeu atendimento no Hospital João XXIII e já foi liberado.

"Não houve um motivo. Ele surpreendeu o militar pelas costas, deu a facada e saiu correndo sem falar nada. Estava muito agitado e portava seis pinos de cocaína, sendo que alguns estavam vazios. Então, ele foi levado à UPA de Venda Nova e se debateu muito durante o caminho. Ele desmaiou assim que chegou lá. Após o atendimento, a morte foi confirmada", explicou.

Prisão, possível transtorno mental e passagens pela polícia

A Polícia Militar analisou imagens de câmeras de segurança do entorno e, assim, conseguiu identificar o homem que atacou o militar. Ele foi preso no Bairro Santa Mônica, por volta das 16h. Naquele momento, os militares não conseguiram obter o depoimento dele em decorrência de sua alteração pelo possível uso de substâncias entorpecentes.

Conforme a comandante, o homem, a princípio, seria uma pessoa com transtorno psiquiátrico e tinha dez passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, furto e dano ao patrimônio. "Parte da guarnição foi à casa do homem e conversou com a mãe dele. A mulher alegou que o filho era uma pessoa com transtorno mental, mas não chegou a apresentar laudo ou dizer se ele tomava alguma medicação", completou.