Assine
overlay
Início Gerais
ATAQUE SEM EXPLICAÇÃO

BH: homem dá facada nas costas de PM na Pampulha, é preso e morre em UPA

Agressor tinha passagens pela polícia e estava agitado ao ser preso, possivelmente pelo uso de cocaína. Ele desmaiou e morreu ao chegar à unidade de saúde

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
19/02/2026 21:07

compartilhe

SIGA
x
Agressor de policial militar morreu depois de dar entrada na UPA de Venda Nova
Agressor de policial militar morreu depois de dar entrada na UPA de Venda Nova crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press. 21/02/2024 - Arquivo

Um homem de 36 anos esfaqueou nas costas um policial militar de 31 anos, que se exercitava na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta quinta-feira (19/2). O agressor foi identificado, preso e conduzido para atendimento médico devido ao estado de agitação em que se encontrava, possivelmente provocado pelo uso de cocaína. Ele morreu pouco depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda Nova, segundo informações da Polícia Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao Estado de Minas, a comandante da 15ª Companhia do 49º Batalhão em Venda Nova, capitã Aline Cristina da Costa Pires, disse que o policial estava de folga e foi atacado por volta das 13h40, enquanto caminhava pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do Bairro Garças. Ele recebeu atendimento no Hospital João XXIII e já foi liberado.

Leia Mais

"Não houve um motivo. Ele surpreendeu o militar pelas costas, deu a facada e saiu correndo sem falar nada. Estava muito agitado e portava seis pinos de cocaína, sendo que alguns estavam vazios. Então, ele foi levado à UPA de Venda Nova e se debateu muito durante o caminho. Ele desmaiou assim que chegou lá. Após o atendimento, a morte foi confirmada", explicou.

Prisão, possível transtorno mental e passagens pela polícia

A Polícia Militar analisou imagens de câmeras de segurança do entorno e, assim, conseguiu identificar o homem que atacou o militar. Ele foi preso no Bairro Santa Mônica, por volta das 16h. Naquele momento, os militares não conseguiram obter o depoimento dele em decorrência de sua alteração pelo possível uso de substâncias entorpecentes. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a comandante, o homem, a princípio, seria uma pessoa com transtorno psiquiátrico e tinha dez passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, furto e dano ao patrimônio. "Parte da guarnição foi à casa do homem e conversou com a mãe dele. A mulher alegou que o filho era uma pessoa com transtorno mental, mas não chegou a apresentar laudo ou dizer se ele tomava alguma medicação", completou. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte facada homem policial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay