Carro em fuga bate em árvore, pega fogo e deixa quatro feridos em MG

Uma perseguição policial terminou em acidente, incêndio e quatro pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (18/2), em Uberaba (MG), no Triângulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o 8º Batalhão foi acionado por volta de 23h30 para apoiar a Polícia Militar em uma ocorrência envolvendo um veículo em fuga que havia colidido contra uma árvore e pegado fogo na Avenida Alberto Martins Fontoura Borges, no Bairro São Benedito.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição durou cerca de 30 minutos, com troca de tiros. Durante a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle da direção e bateu forte contra a árvore, que foi derrubada. Em seguida, o carro foi tomado pelas chamas.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, com 11 militares, foram empenhadas na ocorrência. As equipes atuaram no combate ao incêndio, no corte da árvore que obstruía a via e no atendimento às vítimas.

No veículo, estavam quatro ocupantes, três adultos e uma criança. Uma mulher foi socorrida com suspeita de fratura no braço direito e encaminhada para atendimento médico. A criança foi avaliada no local e não apresentava ferimentos graves. Os dois homens foram detidos pela Polícia Militar e levados sob escolta para unidades hospitalares. Um deles levou um tiro na cabeça.

Conforme o boletim policial, o veículo Jeep Renegade branco usava placa adulterada, foi abordado, mas não obedeceu o pedido de parada. Durante a fuga, os ocupantes,segundo a polícia, desrespeitaram sinais de trânsito, trafegaram na contramão e colocaram outros motoristas em risco. Ainda segundo a PM, em determinado momento, um dos passageiros disparou uma arma contra as viaturas, que revidaram.

Depois da colisão, foi apreendido um revólver calibre .38 com munições deflagradas. Aparelhos celulares e substância entorpecente também foram recolhidos.

O motorista tem registros policiais por receptação e furto. O passageiro, irmão dele, foi encontrado com ferimento por arma de fogo em uma das pernas. Ambos estão internados sob escolta. A mulher que estava no carro também segue hospitalizada, com fratura em um braço. A criança foi entregue a uma responsável.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e o veículo, destruído no incêndio, foi removido para um pátio credenciado.