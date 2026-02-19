Assine
Caminhonete bate na traseira de caminhão e deixa três vítimas

Feridos em decorrência do acidente são o motorista e dois passageiros da picape, modelo Volkswagen Saveiro

Repórter
19/02/2026 19:08

As três vítimas estavam na picape crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente na Avenida Antônio Neto, no Bairro Doutor José Tomaz, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (19/2). As vítimas são o motorista e dois passageiros de uma picape Volkswagen Saveiro, que colidiu na traseira de um caminhão estacionado. Uma câmera de vigilância gravou o momento do acidente: assista!

Os dois passageiros da caminhonete conseguiram sair, mas o condutor ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que precisou cortar a capota do veículo.

O motorista teve ferimentos leves e foi levado a um hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já os outros dois ocupantes foram conduzidos a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também por equipes do Samu.

De acordo com informações do CBMMG, o motorista do caminhão teria relatado que parou na via para pedir informações sobre um endereço. Após descer do veículo, ele teria apenas escutado o barulho da colisão.

