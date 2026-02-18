Passageira de BMW é presa com pistola semiautomática e munições na BR-040

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 32 anos foi detida na tarde desta quarta-feira (18/2) após ser flagrada com uma pistola semiautomática calibre .380 e 17 munições intactas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu no km 610 da rodovia, quando os agentes deram ordem de parada à motorista, que conduzia um automóvel BMW 320I. Durante a verificação, foi encontrada a arma de fogo em posse da passageira do automóvel.

Ainda segundo os policiais, a mulher não tinha autorização para o porte do armamento. Diante da irregularidade, ela foi detida em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Ela foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil em Congonhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) determina pena de 2 a 4 anos de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de multa.