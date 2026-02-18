Adolescente é morto a tiros em Araguari

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (17/2). A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O jovem teria sido perseguido e tentado se esconder em uma oficina, mas o assassino o encontrou e atirou cinco vezes contra a vítima. Ele foi ferido na cabeça, peito e abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Naquele momento, uma testemunha informou que o jovem ainda respirava. Contudo, quando a equipe chegou, encontrou o adolescente já sem sinais vitais.

O corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que iniciou levantamentos para apurar as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que equipes seguem em diligências para obter mais informações sobre o caso.