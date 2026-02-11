Homem invade casa da mãe em Araguari e morre asfixiado preso na janela
Irmão encontrou a vítima dependurada na janela na manhã desta quarta-feira (11/2)
Um homem de 45 anos morreu ao tentar entrar na casa da mãe pela janela, na manhã desta quarta-feira (11/2), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele ficou preso no vitrô da cozinha. A suspeita é que ele tenha morrido asfixiado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Miranda, para atender a ocorrência de salvamento de uma pessoa presa em janela. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima presa na janela, já sem vida.
Segundo informações repassadas por familiares, o homem não morava mais na casa e, provavelmente, tentou entrar na residência durante a madrugada. Ele teria usado um móvel como apoio para alcançar a janela. O objeto foi encontrado caído no chão, o que indica que ele pode ter perdido o equilíbrio e ficado suspenso pela estrutura.
O irmão da vítima encontrou o homem preso na janela por volta das 8h de hoje e acionou o socorro. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito.
A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos. A retirada do corpo só foi feita após a liberação do perito. De acordo com a PM, a hipótese de suicídio foi inicialmente descartada, mas a causa da morte será confirmada após os laudos periciais.