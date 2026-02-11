Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Homem invade casa da mãe em Araguari e morre asfixiado preso na janela

Irmão encontrou a vítima dependurada na janela na manhã desta quarta-feira (11/2)

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
11/02/2026 17:43

compartilhe

SIGA
x
Homem tenta invadir casa da mãe e morre asfixiado preso na janela
Homem tenta invadir casa da mãe e morre asfixiado preso na janela crédito: CBMG/divulgação

Um homem de 45 anos morreu ao tentar entrar na casa da mãe pela janela, na manhã desta quarta-feira (11/2), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele ficou preso no vitrô da cozinha. A suspeita é que ele tenha morrido asfixiado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros foi acionado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Miranda, para atender a ocorrência de salvamento de uma pessoa presa em janela. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima presa na janela, já sem vida. 

Segundo informações repassadas por familiares, o homem não morava mais na casa e, provavelmente, tentou entrar na residência durante a madrugada. Ele teria usado um móvel como apoio para alcançar a janela. O objeto foi encontrado caído no chão, o que indica que ele pode ter perdido o equilíbrio e ficado suspenso pela estrutura.

O irmão da vítima encontrou o homem preso na janela por volta das 8h de  hoje e acionou o socorro. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos. A retirada do corpo só foi feita após a liberação do perito. De acordo com a PM, a hipótese de suicídio foi inicialmente descartada, mas a causa da morte será confirmada após os laudos periciais.

Tópicos relacionados:

casa homem invasao mae morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay