Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Morre a influenciadora Marcela França, aos 43 anos

Influencer lutava contra câncer de colo de útero. Velório começa na tarde desta terça-feira (10/2), em Sete Lagoas, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/02/2026 13:39

compartilhe

SIGA
x
Marcela França será velada nesta terça-feira (10/2), em Sete Lagoas (MG), na Grande BH
Marcela França será velada a partir das 16h desta terça-feira (10/2), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora digital Marcela França, de 43 anos, morreu nessa segunda-feira (9/2). Natural de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marcela lutava contra um câncer de colo de útero e teve a morte confirmada nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a publicação, a influencer, que contabilizava mais de 55 mil seguidores, será velada na Capela do Asilo, na Rua Hugo Santos Silva, no Centro da cidade, a partir das 16h desta terça-feira (10/2).

Após o velório, que será finalizado nesta quarta-feira (11/2), às 9h, o corpo será cremado. A cerimônia será exclusiva para familiares.

"Marcela sempre dizia: 'Família é tudo'. Que essa lembrança nos conforte e nos una neste momento, o que realmente importa é o que você e as pessoas que te amam carregam no coração", diz a nota de pesar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marcela deixa o esposo, Lúcio, e a filha, Giovana, além de seguidores e amigos que prestaram homenagens e manifestam pesar nas redes sociais.

Tópicos relacionados:

cancer grande-bh influencer luto minas-gerais morte sete-lagoas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay