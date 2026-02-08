Assine
Morre o fotógrafo Eduardo Tropia, aos 69 anos

Profissional era conhecido por seus registros da cidade de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/02/2026 11:30 - atualizado em 08/02/2026 11:33

Fotógrafo viveu em BH e trabalhou em agências de publicidade e jornais
Fotógrafo viveu em BH e trabalhou em agências de publicidade e jornais

Morreu na manhã deste domingo (8/2), aos 69 anos, o fotógrafo Eduardo Augusto Magalhães Tropia, conhecido por fotografar a cidade de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela família. Ainda não há informações sobre a causa do morte.

O velório será realizado neste domingo, das 11h às 16h, e na segunda-feira (9/2), das 8h às 10h, na Capela Velório em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O local fica próximo à rodoviária e à Igreja de São Francisco de Paula.

Já o enterro está previsto para segunda, às 10h, na Igreja de São José, no mesmo município.

Quem foi Eduardo Tropia?

Eduardo Tropia viveu 50 anos dedicados à fotografia. Filho do fotógrafo Milton Tropia, cresceu entre a sala escura de revelação, o cinema da família, a janela da Casa Alphonsus, na rua São José, as redações de jornais e revistas em que trabalhou, as galerias de arte em que expôs suas obras, as cidades em que viveu e que fotografou.

Informações sobre velório e enterro
Informações sobre velório e enterro

Nascido em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mudou-se com a família para Ouro Preto ainda criança. Trabalhou com o pai, iniciando-se na fotografia, profissão que abraçou por toda a vida.

Eduardo Tropia começou a fotografar profissionalmente no início da década de 1980, também em Ouro Preto, até vir para a capital mineira, no final dos anos 1980 e, a partir dessa data, passou a trabalhar para agências de publicidade e de todo Brasil.

Foi repórter fotográfico da revista IstoÉ e do Jornal O Tempo. Seus trabalhos como freelancer foram publicados em diversas revistas, como Los Angeles Time Magazine, National Geographic e Casa Cláudia.

