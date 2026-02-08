Morre o fotógrafo Eduardo Tropia, aos 69 anos
Profissional era conhecido por seus registros da cidade de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais
Morreu na manhã deste domingo (8/2), aos 69 anos, o fotógrafo Eduardo Augusto Magalhães Tropia, conhecido por fotografar a cidade de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela família. Ainda não há informações sobre a causa do morte.
O velório será realizado neste domingo, das 11h às 16h, e na segunda-feira (9/2), das 8h às 10h, na Capela Velório em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O local fica próximo à rodoviária e à Igreja de São Francisco de Paula.
Já o enterro está previsto para segunda, às 10h, na Igreja de São José, no mesmo município.
Quem foi Eduardo Tropia?
Eduardo Tropia viveu 50 anos dedicados à fotografia. Filho do fotógrafo Milton Tropia, cresceu entre a sala escura de revelação, o cinema da família, a janela da Casa Alphonsus, na rua São José, as redações de jornais e revistas em que trabalhou, as galerias de arte em que expôs suas obras, as cidades em que viveu e que fotografou.
Nascido em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mudou-se com a família para Ouro Preto ainda criança. Trabalhou com o pai, iniciando-se na fotografia, profissão que abraçou por toda a vida.
Eduardo Tropia começou a fotografar profissionalmente no início da década de 1980, também em Ouro Preto, até vir para a capital mineira, no final dos anos 1980 e, a partir dessa data, passou a trabalhar para agências de publicidade e de todo Brasil.
Foi repórter fotográfico da revista IstoÉ e do Jornal O Tempo. Seus trabalhos como freelancer foram publicados em diversas revistas, como Los Angeles Time Magazine, National Geographic e Casa Cláudia.