Tremores de terra com até 2,5 graus de magnitude atingem cidade mineira
Município de Felixlândia, na Região Central de Minas, registrou dois abalos sísmicos no mesmo dia
compartilheSIGA
O município de Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, registrou dois tremores de terra no mesmo dia. O primeiro sismo ocorreu às 10h11 desta terça-feira (17/2) e atingiu a magnitude 2,4 graus na escala Richter. Já o segundo tremor atingiu a cidade às 19h28 e teve magnitude ligeiramente maior, de 2,5 graus.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Defesa Civil emite alerta para risco de granizo nesta tarde em BH
- Chuvas afetam estrutura e muro de funerária cai em cidade mineira
- Entenda como funciona o alerta da Defesa Civil que surpreendeu BH
Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP, responsável por monitorar a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações sismográficas. Porém, não há informações de que os tremores tenham sido sentidos pela população.
Leia Mais
Este é o terceiro sismo registrado em Minas Gerais apenas na última semana. No dia 11/2, o município de Montes Claros, no Norte do estado, registrou um tremor de magnitude ainda maior, de 3,0 graus.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.