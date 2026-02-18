Assine
overlay
Início Gerais
FENÔMENO

Tremores de terra com até 2,5 graus de magnitude atingem cidade mineira

Município de Felixlândia, na Região Central de Minas, registrou dois abalos sísmicos no mesmo dia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/02/2026 18:16

compartilhe

SIGA
x
Sismógrafo
Sismógrafos registraram, nesta terça-feira (17/2), tremores de terra de 2,4 graus e 2,5 graus na escala Richter em Felixlândia crédito: Getty Images

O município de Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, registrou dois tremores de terra no mesmo dia. O primeiro sismo ocorreu às 10h11 desta terça-feira (17/2) e atingiu a magnitude 2,4 graus na escala Richter. Já o segundo tremor atingiu a cidade às 19h28 e teve magnitude ligeiramente maior, de 2,5 graus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP, responsável por monitorar a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações sismográficas. Porém, não há informações de que os tremores tenham sido sentidos pela população.

Leia Mais

Este é o terceiro sismo registrado em Minas Gerais apenas na última semana. No dia 11/2, o município de Montes Claros, no Norte do estado, registrou um tremor de magnitude ainda maior, de 3,0 graus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.

Tópicos relacionados:

felixlandia sismologia terra tremor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay