Tremores de terra com até 2,5 graus de magnitude atingem cidade mineira

O município de Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, registrou dois tremores de terra no mesmo dia. O primeiro sismo ocorreu às 10h11 desta terça-feira (17/2) e atingiu a magnitude 2,4 graus na escala Richter. Já o segundo tremor atingiu a cidade às 19h28 e teve magnitude ligeiramente maior, de 2,5 graus.

Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP, responsável por monitorar a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações sismográficas. Porém, não há informações de que os tremores tenham sido sentidos pela população.

Este é o terceiro sismo registrado em Minas Gerais apenas na última semana. No dia 11/2, o município de Montes Claros, no Norte do estado, registrou um tremor de magnitude ainda maior, de 3,0 graus.

"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.