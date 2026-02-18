Defesa Civil emite alerta para risco de granizo nesta tarde em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta quarta-feira (18/2), um alerta para risco de queda de granizo na próxima hora. O aviso foi enviado diretamente aos celulares da população. Na hora do alarme, o INMET indicava que Belo Horizonte registrava aproximados 28 Cº e umidade de 54%.

Nesta manhã, o órgão sinalizou sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8h desta quinta-feira (19/2). O ógão pede que a população redobre a atenção, escolha um local seguro em que possam se alojar e caso de granizo.

A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; informa que os civis não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abrigarem ou estacionarem debaixo de árvores; e procurar estacionar em um local seguro e coberto.

As regiões da Pampulha, Noroeste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro registram chuvas nesta tarde.

Alerta recebido pela população na tarde desta quarta-feira (18/2) EM/D.A Press

Alerta da Defesa Civil

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo o modo silencioso. A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário.

A ação teve como objetivo apresentar à população o funcionamento prático da ferramenta, que emite alertas sobre riscos e desastres naturais, para que a população entenda como o alerta funcionará em situações de emergência, permitindo testar sua eficácia na transmissão de informações urgentes.