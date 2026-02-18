Assine
overlay
Início Gerais
ALERTA

Defesa Civil emite alerta para risco de granizo nesta tarde em BH

O órgão informou nesta tarde de quarta-feira sobre a de quedas de granizo nas próxima hora

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
18/02/2026 15:50

compartilhe

SIGA
x
Seguro de carro ou casa cobre danos causados por chuva de granizo?
Defesa Civil alerta sobre a possibilidade de queda de granizos em BH nesta tarde de quarta-feira (18/2) crédito: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta quarta-feira (18/2), um alerta para risco de queda de granizo na próxima hora. O aviso foi enviado diretamente aos celulares da população. Na hora do alarme, o INMET indicava que Belo Horizonte registrava aproximados 28 Cº e umidade de 54%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesta manhã, o órgão sinalizou sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8h desta quinta-feira (19/2). O ógão pede que a população redobre a atenção, escolha um local seguro em que possam se alojar e caso de granizo.

Leia Mais

 

A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; informa que os civis não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abrigarem ou estacionarem debaixo de árvores; e procurar estacionar em um local seguro e coberto.

As regiões da Pampulha, Noroeste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro registram chuvas nesta tarde.

 

Alerta recebido pela população na tarde desta quarta-feira (18/2)
Alerta recebido pela população na tarde desta quarta-feira (18/2) EM/D.A Press

Alerta da Defesa Civil 

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo o modo silencioso. A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação teve como objetivo apresentar à população o funcionamento prático da ferramenta, que emite alertas sobre riscos e desastres naturais, para que a população entenda como o alerta funcionará em situações de emergência, permitindo testar sua eficácia na transmissão de informações urgentes.

Tópicos relacionados:

alerta belo-horizonte defesa-civil granizo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay