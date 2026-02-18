Vai chover em BH nesta quarta-feira de cinzas (18/2)? Veja previsão
Belo Horizonte teve céu aberto em todos os dias de carnaval, mas o cenário pode mudar nesta Quarta de Cinzas. Veja a previsão completa de BH e como se proteger
A chuva em Belo Horizonte deu trégua nos dias de folia, mas ela pode dar as caras nesta quarta-feira de cinzas (18/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, pode chover forte na tarde de hoje.
Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 19,2°C, às 3h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,3°C.
A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.
A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Mínimas registradas por regional em 18/2
Barreiro: 20,1 °C, às 5h55
Centro-Sul: 20,0 °C, às 6h50
Oeste: 19,2 °C, com sensação térmica de 16,3 °C, às 3h
Pampulha: 19,9 °C com sensação térmica de 21,7 °C, às 6h
Venda Nova: 20,5 °C, às 5h05.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.
Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Segundo o Inmet, os termômetros no estado podem bater os 35°C nesta quarta.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).