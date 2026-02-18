Vai chover em BH nesta quarta-feira de cinzas (18/2)? Veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva em Belo Horizonte deu trégua nos dias de folia, mas ela pode dar as caras nesta quarta-feira de cinzas (18/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, pode chover forte na tarde de hoje.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 19,2°C, às 3h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,3°C.

A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.

A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 18/2

Barreiro: 20,1 °C, às 5h55

Centro-Sul: 20,0 °C, às 6h50

Oeste: 19,2 °C, com sensação térmica de 16,3 °C, às 3h

Pampulha: 19,9 °C com sensação térmica de 21,7 °C, às 6h

Venda Nova: 20,5 °C, às 5h05.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Segundo o Inmet, os termômetros no estado podem bater os 35°C nesta quarta.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações