PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta quarta-feira de cinzas (18/2)? Veja previsão

Belo Horizonte teve céu aberto em todos os dias de carnaval, mas o cenário pode mudar nesta Quarta de Cinzas. Veja a previsão completa de BH e como se proteger

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/02/2026 08:01

Céu amanhece azul na capital mineira nesta quinta-feira (8/1), mas ainda há possibilidade de chuva isolada
BH deve ter um dia de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta-feira (18/2) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A chuva em Belo Horizonte deu trégua nos dias de folia, mas ela pode dar as caras nesta quarta-feira de cinzas (18/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, pode chover forte na tarde de hoje.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 19,2°C, às 3h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,3°C.

A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.

A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 18/2

  • Barreiro: 20,1 °C, às 5h55

  • Centro-Sul: 20,0 °C, às 6h50

  • Oeste: 19,2 °C, com sensação térmica de 16,3 °C, às 3h

  • Pampulha: 19,9 °C com sensação térmica de 21,7 °C, às 6h

  • Venda Nova: 20,5 °C, às 5h05.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Segundo o Inmet, os termômetros no estado podem bater os 35°C nesta quarta.

 

 

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

overflay