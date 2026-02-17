Assine
BAIXA UMIDADE

Quase 100 cidades de MG estão sob alerta de tempo seco nesta terça (17/2)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 99 cidades de MG ao longo desta terça-feira (17/2). Saiba como se proteger

Melissa Souza
17/02/2026 15:14 - atualizado em 17/02/2026 15:14

Baixa umidade vem na esteira de tempo quente e seco
Cidades mineiras podem enfrentar tempo seco até amanhã (18/2) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Em plena terça-feira (17/2) de carnaval, 99 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 30% e 20%, causando risco à saúde e de incêndios florestais.

Para evitar a desidratação, também é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h. 

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Quais cidades podem ser atingidas?

  • Arinos
  • Berilo
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Campo Azul
  • Capitão Enéas
  • Carbonita
  • Catuti
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Cônego Marinho
  • Coração de Jesus
  • Cristália
  • Diamantina
  • Dom Bosco
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Formoso
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itamarandiba
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagoa dos Patos
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Natalândia
  • Nova Porteirinha
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Padre Carvalho
  • Pai Pedro
  • Paracatu
  • Patis
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Pirapora
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São Romão
  • Serranópolis de Minas
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha

