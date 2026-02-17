Quase 100 cidades de MG estão sob alerta de tempo seco nesta terça (17/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Em plena terça-feira (17/2) de carnaval, 99 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 30% e 20%, causando risco à saúde e de incêndios florestais.

Para evitar a desidratação, também é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

