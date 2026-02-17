Quase 100 cidades de MG estão sob alerta de tempo seco nesta terça (17/2)
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 99 cidades de MG ao longo desta terça-feira (17/2). Saiba como se proteger
Em plena terça-feira (17/2) de carnaval, 99 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 30% e 20%, causando risco à saúde e de incêndios florestais.
Para evitar a desidratação, também é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Quais cidades podem ser atingidas?
- Arinos
- Berilo
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Campo Azul
- Capitão Enéas
- Carbonita
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Cristália
- Diamantina
- Dom Bosco
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Formoso
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itamarandiba
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Lagoa dos Patos
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montes Claros
- Montezuma
- Natalândia
- Nova Porteirinha
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Padre Carvalho
- Pai Pedro
- Paracatu
- Patis
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Pirapora
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São Romão
- Serranópolis de Minas
- Turmalina
- Ubaí
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha