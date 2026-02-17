Morador usa mangueira de prédio e ajuda foliões com calor no Putz Grilla
Em meio à alta temperatura na Avenida Getúlio Vargas, pessoas que acompanhavam o bloco tiveram alívio com um "salvador" inusitado
Os foliões do bloco Putz Grilla tiveram um alívio inusitado durante o carnaval desta terça-feira (17/2). Em meio ao forte calor na Avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, um morador de um prédio utilizou a mangueira do local e molhou o grupo mais próximo.
O termômetro atingiu a marca dos 28 graus durante a realização da festa. Nessa segunda-feira, a organização já havia orientado os participantes a se protegerem com protetor solar e a levarem muita água, além de utilizarem boné e óculos.
A concentração teve início na Getúlio Vargas, esquina com a Rua Professor Morais, na Savassi. Criado pela banda de mesmo nome, o Putz Grilla tem um repertório com vários sucessos de grupos como Barão Vermelho, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, RPM e Paralamas.