Apesar de estar fora da região central da capital mineira, o bloco reúne centenas de foliões, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+. A iniciativa é feita por e para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos.
CARNAVAL BH 2026
Foliões sobem em passarela para curtir bloco Truck do Desejo
Voltado para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos, bloco recebe centenas de foliões
17/02/2026 13:03
bloco Truck do Desejo extrapolou a avenida onde o trio desfila nesta terça-feira (17/2). Foliões subiram na passarela sobre a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, para assistir e curtir o cortejo, que, neste ano, celebra a paixão e traz um tom de sensualidade para o carnaval.
Na avenida, nos morros ao redor ou até mesmo na passarela, os foliões cantam e dançam ao ritmo ditado pela banda e pela bateria da Truck do Desejo. As músicas são brevemente interrompidas por gritos de “Ei, Chapolin, joga água em mim”, pedido prontamente atendido por um caminhão-pipa que refresca a multidão.
A festa da Truck é composta também pela ala de dança e por pessoas em pernas de pau. No repertório musical, que vai de músicas clássicas de carnaval a sertanejo sofrência, o bloco reverencia a cantora Ângela Ro Ro, que era assumidamente lésbica.
O bloco também tira das manga alguns truques para conquistar o público e ajudar no flerte. Cupidos distribuem bilhetes com mensagens de amor e cantadas.