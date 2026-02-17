Carnaval 2026: o maior e mais lucrativo de todos os tempos no Brasil

O carnaval de 2026 termina oficialmente nesta terça-feira (17/2). A Festa de Momo se consolida como o melhor de todos os tempos no Brasil, com números que superam todas as edições anteriores. De acordo com estimativas da FecomercioSP (baseadas em dados do IBGE), a festa popular deve movimentar R$18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro — um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2025, marcando o melhor resultado da série histórica iniciada em 2011. Ao todo, cerca de 65 milhões de foliões devem tomar as ruas do país, um aumento expressivo de 22% frente ao ano anterior, conforme projeções do Ministério do Turismo e secretarias estaduais.





Esse impacto beneficia setores como turismo, hospedagem, alimentação, transporte (incluindo voos e apps de mobilidade) e comércio informal. Cidades como Rio de Janeiro (cerca de R$5 bilhões projetados), São Paulo (líder com mais de R$7 bilhões no estado), Salvador e Recife/Olinda concentram grande parte do fluxo, mas a folia se espalha por todo o território, gerando emprego e renda em escala nacional.





Minas Gerais: crescimento acelerado e destaque nacional





Em Minas Gerais, o Carnaval da Liberdade reforça o estado como um dos destinos que mais crescem no país. A expectativa é de cerca de 14,9 milhões de foliões (superior aos 13,2 milhões de 2025), com impacto econômico de aproximadamente R$5,75 bilhões e ocupação hoteleira que pode chegar a 95% em várias regiões. A festa ocorre em mais de 450 municípios, misturando blocos tradicionais, avenidas sonorizadas e opções mais tranquilas.





Belo Horizonte se destaca como o carnaval que mais cresce no Brasil, consolidando-se como destino democrático e acessível. A Belotur projeta 6,2 milhões de foliões ao longo do período — com cerca de 20% deles turistas de outros estados ou do interior mineiro —, mais de 600 blocos e 660 desfiles espalhados pela cidade. O impacto econômico esperado supera R$1 bilhão (algumas projeções da Secretaria de Cultura e Turismo apontam para até R$1,2 bilhão), gerando cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.





O bloco celebra a inclusão no cortejo desta segunda feira

A folia na capital mineira é conhecida pelo ticket médio mais baixo entre as grandes cidades (em torno de R$750), foco em blocos de rua gratuitos e ambiente animado, mas menos caro. A ocupação hoteleira fica em torno de 85%, impulsionando fortemente bares, restaurantes e o comércio local. A prefeitura investiu R$28 milhões, complementados por recursos estaduais e apoiadores privados. Com esses recordes, o carnaval 2026 não é só a maior festa popular do planeta — é um poderoso motor de desenvolvimento cultural e econômico, celebrando a diversidade brasileira de Norte a Sul.