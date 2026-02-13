Carnaval BH: expectativa de lotação máxima nos hotéis

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Com o carnaval batendo à porta, a capital mineira se prepara para receber milhões de foliões, consolidando-se como um dos principais destinos da folia no Brasil. As projeções para a ocupação hoteleira indicam um cenário de alta demanda, especialmente nas regiões centrais, enquanto o impacto econômico promete superar a marca de R$ 1 bilhão, impulsionando setores como turismo, comércio e serviços. A cidade espera receber turistas de todo o país, impulsionada pela oferta de voos extras e pela crescente popularidade do carnaval de rua.

De acordo com a Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/MG), a taxa média de ocupação hoteleira em Minas Gerais deve atingir cerca de 98,11% durante o período carnavalesco, o maior índice dos últimos cinco anos. Em Belo Horizonte, especialmente na região Centro-Sul e Savassi — áreas próximas aos blocos e programações oficiais —, a expectativa é de lotação próxima a 100% nos dias de pico: sábado (14/2), domingo (15/2) e segunda-feira (16/2).

No ano passado, a taxa média na capital superou os 87%, com picos de 90,2% no domingo, e cerca de 6 milhões de foliões participaram da festa. Para 2026, a Belotur projeta 6,2 milhões de participantes, sendo aproximadamente 20% turistas (dois pontos percentuais a mais que em 2025). A rede hoteleira já registrava aquecimento precoce, com reservas entre 70% e 75% no início de janeiro, e a alta procura continua forte.

Resort urbano

Piscina aquecida e coberta do Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte Hotel Ouro Minas/Divulgação

Nesse cenário, o Ouro Minas Dolce by Wyndham anuncia expectativa de ocupação entre 80% e 90% durante os dias oficiais de folia. Localizado estrategicamente a apenas 12 minutos do centro, o hotel oferece fácil acesso às principais vias que levam aos blocos de rua, sendo uma base conveniente para quem deseja curtir a folia sem abrir mão do conforto.

Como destaca Micah Drumond, supervisor de marketing do Ouro Minas: “O hotel tem localização estratégica, perto de vias de acesso que permitem fácil mobilidade para quem vai aproveitar a folia dos blocos na área central. Por outro lado, esperamos receber hóspedes que moram em bairros com densa concentração de blocos e buscam um refúgio temporário da aglomeração. Como nossas janelas têm tratamento acústico, quem chega do bloco descansa para o próximo. E quem se hospeda pela paz, aproveita o silêncio”.

O Ouro Minas Dolce by Wyndham se posiciona como um verdadeiro resort urbano, ideal para quem prefere fugir do barulho intenso da folia ou para quem quer uma base confortável após os dias de animação. A infraestrutura inclui piscina aquecida, jacuzzi, sauna, spa com diversos tipos de massagem, game room, quarto e copa família — proporcionando momentos de relaxamento e desconexão do ritmo acelerado do carnaval. É também uma opção conveniente para explorar cidades turísticas e históricas de Minas Gerais, com suas paisagens deslumbrantes, culinária mineira e hospitalidade acolhedora.

Para aquecer os hóspedes, o hotel oferece um mimo especial no check-in: vale cerveja para “aquecer os tamborins” e cookie artesanal preparado pelo chef confeiteiro da casa, para dar energia extra à folia.

Impacto econômico

Leve a sério medidas de segurança e divirta-se a valer no carnaval de rua de BH Leandro Couri/EM/D.A Press Piscina aquecida e coberta do Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte Hotel Ouro Minas/Divulgação Com investimento tímido das grandes marcas nacionais, o Carnaval mineiro se apoia na economia criativa dos pequenos negócios Divulgação A alegria contagiante do Carnaval, uma festa popular que gera dúvidas sobre o regime de feriado ou ponto facultativo no Brasil. Leandro Couri/ Wikimedia Commons Foliões celebram os diversos ritmos que embalam as ruas no carnaval de Belo Horizonte, marcando a festa democrática. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Com repertório baseado na música brasileira, o Bloco da Calixto aposta na diversidade de ritmos e arranjos para o carnaval de rua Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press O bloco que nasceu pequeno, cresceu rápido e hoje arrasta multidões com muito ritmo, coreografia e energia no Carnaval de BH Philippe Guimarães/Divulgação Voltar Próximo

Para a Belotur e CDL/BH, o carnaval de Belo Horizonte deve injetar mais de R$1 bilhão na economia local, superando números anteriores e beneficiando setores como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e entretenimento. A festa gera cerca de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos, com gasto médio por visitante estimado em torno de R$2.421,91 (considerando permanência média de quatro diárias) e tíquete médio das diárias em alta de cerca de 20,7%.

Dados do Ministério do Turismo, o carnaval 2026 deve movimentar R$18,6 bilhões em todo o Brasil, com mais de 65 milhões de foliões (crescimento de 22% no público e 10% na receita em relação a 2025). BH se destaca ao lado de destinos como Rio de Janeiro (R$5,7 bilhões) e Recife (R$2,7 bilhões), reforçando o papel do evento como vetor de desenvolvimento econômico e cultural.

Folia em BH

O bloco que nasceu pequeno, cresceu rápido e hoje arrasta multidões com muito ritmo, coreografia e energia no Carnaval de BH Philippe Guimarães/Divulgação

Com 612 blocos e 660 desfiles programados, financiados majoritariamente pela Prefeitura (R$28 milhões neste ano, sem patrocínios privados via edital) e complementados por recursos dos próprios blocos, o carnaval de BH combina tradição, organização e geração de renda. Especialistas veem a folia não apenas como celebração, mas como uma indústria que impulsiona a recuperação econômica e posiciona a capital como destino imperdível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação é clara: reserve com antecedência, pois as vagas em locais estratégicos se esgotam rapidamente. Belo Horizonte está pronta para um feriado memorável, onde a alegria das ruas se reflete em números positivos para toda a economia local.