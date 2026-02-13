5 destinos em Minas Gerais para fugir da agitação do Carnaval

Enquanto muitos planejam mergulhar na folia do Carnaval, outros buscam exatamente o oposto: um refúgio de paz para aproveitar o feriado prolongado. Para quem deseja trocar o som dos trios elétricos pelo barulho de cachoeiras e o agito das ruas por trilhas tranquilas, Minas Gerais oferece destinos que são verdadeiros oásis de calmaria. Cidades charmosas e parques naturais se tornam o cenário perfeito para recarregar as energias.

Se você faz parte do grupo que prefere descanso a confete e serpentina, separamos cinco lugares ideais para uma escapada relaxante. São opções que combinam natureza exuberante, boa gastronomia e a tradicional hospitalidade mineira, longe dos grandes centros de folia.

São Roque de Minas

Porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra, São Roque de Minas é o destino certo para quem busca imersão total na natureza. O grande atrativo é a nascente histórica do rio São Francisco e a imponente cachoeira Casca D'Anta, com uma queda de 186 metros. A região é ideal para caminhadas, observação de animais silvestres e para se desconectar do mundo urbano. O queijo canastra, produzido localmente, completa a experiência.

Ibitipoca

O distrito de Conceição do Ibitipoca abriga um dos parques estaduais mais famosos do Brasil. Com circuitos de trilhas que levam a grutas, picos e cachoeiras de águas avermelhadas, como a icônica Janela do Céu, o local atrai amantes do ecoturismo. A vila é pequena e rústica, com pousadas aconchegantes e restaurantes que servem o melhor da culinária mineira, criando um ambiente perfeito para relaxar após um dia de exploração.

Gonçalves

Localizada na Serra da Mantiqueira, na divisa com São Paulo, Gonçalves é conhecida por seu clima romântico e charmoso. A cidade é cercada por matas de araucárias e oferece vistas deslumbrantes. Pequenas cachoeiras, ateliês de arte e uma rota gastronômica com foco em produtos orgânicos são os destaques. É uma escolha excelente para casais ou para quem busca um retiro com conforto e sofisticação em meio às montanhas.

Carrancas

Conhecida como a "terra das cachoeiras", Carrancas possui um complexo de quedas d'água e poços de águas cristalinas que impressiona pela beleza. São dezenas de opções para se refrescar e relaxar, distribuídas em complexos como o da Fumaça e o da Zilda. A cidade mantém um ritmo tranquilo, com uma praça central acolhedora e um cenário que já foi palco de produções de televisão. É o destino para quem não abre mão de um bom banho de cachoeira.

Lavras Novas

A apenas 17 quilômetros de Ouro Preto, este distrito é uma alternativa charmosa para fugir da agitação do carnaval da cidade histórica. Com ruas de pedra, casas coloridas e uma vista privilegiada das montanhas, Lavras Novas tem uma atmosfera bucólica. O local oferece trilhas para mirantes e cachoeiras, além de passeios a cavalo e de quadriciclo. À noite, o clima fica por conta dos bares e restaurantes com música ao vivo e lareiras.

