Carnaval: dicas infalíveis para tirar o glitter de tudo
Especialistas ensinam truques com fita adesiva, aspirador e até meia-calça para se livrar do brilho que insiste em ficar pela casa e nas roupas
A folia de carnaval é sinônimo de alegria, música e, claro, muito brilho. Mas quando a festa termina, o glitter insiste em ficar por toda parte: nas roupas, no cabelo, no sofá e até no pet. Remover essas pequenas partículas brilhantes pode ser um desafio, porém, com as técnicas certas, é possível deixar tudo limpo novamente.
O glitter comum é um microplástico que polui rios e oceanos. Uma alternativa mais sustentável é o glitter biodegradável, feito de materiais que se biodegradam naturalmente no ambiente, como celulose vegetal, mas sua remoção segue as mesmas regras.
Como tirar glitter das roupas
Antes de colocar as peças na máquina de lavar, é fundamental remover o excesso de brilho para não espalhar as partículas para outras roupas ou entupir o equipamento. Uma dica importante é evitar esfregar o tecido, pois isso pode fixar o glitter nas fibras.
Use fita adesiva ou rolo adesivo
Para remover o glitter de tecidos, pressione uma fita adesiva larga ou um rolo de tirar pelos sobre a área afetada. As partículas vão grudar no adesivo. Repita o processo com pedaços novos de fita até remover a maior parte do brilho.
Lave com cuidado
Na hora de lavar, coloque as roupas na máquina com o sabão de sua preferência e adicione meia xícara de vinagre branco no ciclo para ajudar a soltar as partículas. Lave as peças com glitter separadamente e use água fria, pois a água quente pode fixar o brilho. Após a lavagem, limpe o tambor da máquina para remover qualquer resíduo.
Como limpar o glitter da casa
No chão, em móveis e em outras superfícies, a regra de ouro é não esfregar, para não espalhar ainda mais o brilho. Aja com cuidado para conter as partículas.
Aspirador de pó é seu melhor amigo
O aspirador de pó é a ferramenta mais eficaz para remover glitter de tapetes, sofás e pisos. Use o bocal mais fino e passe o aparelho lentamente sobre a área para garantir a sucção completa. Um truque é colocar uma meia-calça fina no bocal do aspirador, prendendo com um elástico. O glitter ficará preso na meia, e você pode descartá-lo no lixo sem sujar o interior do aparelho.
Pano úmido ou papel toalha
Para superfícies lisas como mesas e bancadas, um pano úmido ou uma folha de papel toalha umedecida funciona bem. O glitter gruda na superfície molhada, facilitando a remoção. Descarte o papel ou lave bem o pano em seguida.
